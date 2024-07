Brasil pode 'competir contra todos', avisa Marcelinho Huertas, capitão da seleção de basquete

Fundamental na vitória sobre a Letônia, que carimbou o passaporte do Brasil rumo a Paris, Marcelinho se tornará o segundo jogador mais velho a disputar os Jogos, com 41 anos, atrás apenas do argentino Luis Scola, que participou dos Jogos de Tóquio em 2021 com a mesma idade, mas 38 dias a mais.

Resposta: "O basquete foi mudando pouco a pouco, mas você não percebe quando está jogando porque vai se adaptando às mudanças, que são graduais. Mas se você olhar o basquete de hoje e o de 20 anos atrás, são muito diferentes. Eu mudei também, fisicamente não sou o mesmo de 20 anos atrás, nem de dez anos, mas tenho outras virtudes que me permitem jogar em alto nível, embora não tenha as pernas que tinha há 20 anos".

P: O que o levou a pedir para jogar o Pré-Olímpico? Como você mantém a motivação?

R: "A iniciativa de jogar o Pré-Olímpico foi simplesmente uma questão pessoal, emotiva, do significado do que a seleção brasileira tem para mim... No ano passado, no Mundial, as coisas não acabaram como eu queria e merecia. Decidi no último momento que queria voltar a jogar, embora estivesse muito decidido a não fazer isso. A motivação continua, sem ela não seria capaz de render e me divertir na quadra. Tem que ter sempre, seja você jovem, um jogador consolidado ou um veterano. A motivação tem que existir para buscar seus sonhos e ter sucesso".