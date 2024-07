EUA estreia no basquete de Paris-2024 com vitória (110-84) sobre a Sérvia

O 'Dream Team' do basquete dos Estados Unidos estreou em grande estilo no torneio olímpico masculino dos Jogos de Paris-2024 ao vencer a Sérvia (110-84) neste domingo (28), em Villeneuve-d'Ascq. Depois de um início de jogo complicado, os atuais campeões olímpicos rapidamente recuperaram a vantagem no placar e não a deixaram escapar, impulsionados pela habilidade de suas estrelas Kevin Durant (23 pontos) e LeBron James (21 pontos) e apesar da boa atuação do astro sérvio Nikola Jokic (20 pontos). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com três ouros olímpicos no currículo, Kevin Durant foi o cestinha da partida com 23 pontos, 15 deles em cinco bolas de três no primeiro quarto.

O astro LeBron James, que se tornou o jogador mais velho a atuar pela seleção americana (39 anos), terminou com 21 pontos. A sérvia de Nikola Jokic, vencedor de três dos últimos quatro prêmios de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, começou bem e abriu 10-2 no início do duelo, mas não teve forças para segurar o forte time americano, que terminou o primeiro período vencendo por 25-20. Na metade do segundo quarto, após sair do banco, Jokic acordou com nove pontos consecutivos que recolocaram os sérvios na disputa. Mas os Estados Unidos aumentaram a diferença sobre a atual vice-campeã mundial sem fazer muito esforço.