Olimpíadas: Levantamento de peso ao vivo; onde assistir e programação

Faltando apenas alguns dias para o início das Olimpíadas de Paris 2024, veja programação completa do levantamento de peso e veja onde assistir aos jogos

As Olimpíadas de Paris 2024 começam nesta quarta-feira, 24, com o futebol masculino e o rugby de sete. Na quinta-feira, 25, o handebol feminino da Seleção Brasileira estreia nos jogos contra a Espanha. Contudo, a cerimônia de abertura acontecerá apenas na sexta-feira, dia 26 de julho, às 14h30 no horário de Brasília.

Ao todo, serão 329 eventos divididos em 48 modalidades e que contarão com mais de 10 mil competidores. Dentre eles está o levantamento peso, que será um dos esportes que está previsto para “encerrar” os Jogos Olímpicos.