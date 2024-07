Triplo Twist: o salto inédito que pode ganhar o nome de Rebeca Andrade

Assim, caso Rebeca consiga realizar o salto nas Olimpíadas de Paris , a manobra deve ser atualizada com o seu nome no código de pontuação das próximas competições. Isso a colocaria na lista de atletas brasileiros que batizaram movimentos com seus nomes , como Daiane dos Santos, Diego Hypolito e Heine Araújo.

Considerado um salto de alta complexidade e de difícil execução , a manobra é composta por três “twists”, ou seja, três piruetas em volta do próprio corpo. Por nunca ter sido feito em uma competição da Federação Internacional de Ginástica (FIG), o movimento não tem pontuação definida e não leva o nome de um ginasta no código da modalidade.

Porém, para isso, de acordo com as regras da FIG, ela deve se inscrever formalmente antes de executá-lo durante a disputa. Até a data desta publicação, a inscrição por parte da atleta não foi confirmada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Suposto vazamento do treino de Rebeca

O vídeo em que Rebeca realiza a manobra é um trecho do especial sobre Francisco Porath, atual treinador da campeã, divulgado no canal do Time Brasil no Youtube.

O TTY foi percebido pelos fãs da atleta, que fizeram alvoroço nas redes sociais, supondo ser um spoiler de seu treino para o ciclo de Paris 2024. Assista ao trecho do vídeo que viralizou na internet: