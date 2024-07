Estreia da seleção de Israel nas Olimpíadas terá policiamento reforçado

Os confrontos recorrentes entre Israel e Hamas vai causar interferência na organização das Olimpíadas. Afinal, a estreia da seleção israelense masculina de futebol no torneio vai contar com esquema de segurança especial. O duelo será contra Mali e vai ocorrer, nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Assim, haverá a mobilização de mil agentes no estádio e arredores.

O ministro do interior francês, Gérald Darmanin, assegurou que o entorno do estádio contará com um perímetro antiterrorista. Dessa forma, houve o estabelecimento de um protocolo para garantir a proteção da delegação israelense durante as Olimpíadas. Segundo o jornal inglês ‘The Telegraph’, as autoridades de segurança interna de Israel, os Shin Bet, ficam responsáveis pelo monitoramento da segurança dos 88 atletas.