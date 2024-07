Olimpíadas 2024: Ginástica rítmica ao vivo; onde assistir e programação

Se a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 está programada para a sexta-feira, 26 de julho, a primeira competição já se adianta com as partidas de rugby e futebol na quarta, 24. Entre as categorias esperadas no evento, encontra-se, no mês seguinte, a ginástica rítmica.

A disputa pelo pódio acontecerá na Arena Porte de La Chapelle entre os dias 8 e 10 de agosto, com a classificação do Brasil em duas categorias. No total, 94 ginastas disputarão as medalhas olímpicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o portal oficial da competição em Paris, um dos países favoritos ao pódio da ginástica rítmica é Israel, que venceu o último Mundial e foi vice-campeão Europeu em 2023. Outra equipe que entra em destaque é a da Bulgária, campeã em Tóquio 2020, campeãs mundiais em 2022 e campeãs do Europeu em 2024.