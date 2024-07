Brasil nas Olimpíadas: qual o recorde de medalhas do País?

Em relação ao lugar mais alto do pódio, o País conquistou sete medalhas de ouro, número que se iguala ao do Rio em 2016, como as edições em que os atletas mais vezes conseguiram a medalha tão sonhada para o país. Ao todo, foram 150 medalhas conquistadas na somatória de todos os jogos em que o Brasil participou.

Na última edição dos jogos, além de conseguir um novo recorde, o Brasil ficou com a 12ª colocação no ranking de medalhas, a melhor posição desde as Olimpíadas do Rio, quando ficou em 13º lugar, que até então era a melhor em todas as participações.



Brasil nas Olimpíadas: os primeiros medalhistas



A primeira participação do Brasil em Jogos Olímpicos foi na edição de 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Com uma delegação de 22 atletas, já nesta edição foram conquistadas as primeiras medalhas — inclusive o primeiro ouro.

