Fortaleza Basquete Cearense busca 1ª vitória em casa para se recuperar no NBB

Fortaleza Basquete Cearense perdeu em casa para o Corinthians pelo NBB 2025–2026 / Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

Depois de estrear com duas boas vitórias fora de casa, o Fortaleza Basquete Cearense chegou a três derrotas consecutivas na temporada 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). O revés mais recente foi contra o Corinthians-SP, nessa quarta-feira, 5, no primeiro jogo desta edição do torneio como mandante. O time terá nova chance de ganhar como mandante no domingo, às 21h30min, quando recebe o Mogi Basquete no ginásio poliesportivo da Unifor. Na estreia em casa, o time treinado pela sérvia Jelena Todorovic foi dominado pelo Timão, que assumiu a dianteira ainda no primeiro quarto para não largar mais. O placar final foi 98 a 82, com grande atuação coletiva da equipe paulista. O cestinha da partida, porém, foi do Carcalaion. Dupree fez 31 pontos, com quatro bolas de três em oito tentadas, além de três roubos de bola.