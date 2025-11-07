Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza Basquete Cearense busca 1ª vitória em casa para se recuperar no NBB

Após bom início de temporada, a equipe comandada pela sérvia Jelena Todorovic acumula três derrotas consecutivas, incluindo o revés para o Corinthians, nessa quarta-feira, no ginásio da Unifor
Depois de estrear com duas boas vitórias fora de casa, o Fortaleza Basquete Cearense chegou a três derrotas consecutivas na temporada 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). O revés mais recente foi contra o Corinthians-SP, nessa quarta-feira, 5, no primeiro jogo desta edição do torneio como mandante. O time terá nova chance de ganhar como mandante no domingo, às 21h30min, quando recebe o Mogi Basquete no ginásio poliesportivo da Unifor. 

Na estreia em casa, o time treinado pela sérvia Jelena Todorovic foi dominado pelo Timão, que assumiu a dianteira ainda no primeiro quarto para não largar mais. O placar final foi 98 a 82, com grande atuação coletiva da equipe paulista. O cestinha da partida, porém, foi do Carcalaion. Dupree fez 31 pontos, com quatro bolas de três em oito tentadas, além de três roubos de bola.

Mas se o Corinthians teve cinco jogadores com dez pontos ou mais — com destaque para os 28 de Thomas —, o Fortaleza BC teve apenas outros dois, Gohlke (16) e Da Silva (14), atingindo a marca. Outra vantagem significativa do Corinthians foi nos rebotes: 49 a 31, o que permitiu muito mais chances para os rivais acertarem cestas.

Com o resultado, o Carcalaion caiu para a 14ª colocação na temporada, com 40% de aproveitamento em cinco partidas. Já o Corinthians é o sexto, com quatro vitórias em seis jogos (67%). Esta edição do NBB tem um recorde de equipes participantes, 20, e tem agora uma zona de rebaixamento. Os 16 times de melhor campanha avançam para as oitavas de final, após 38 duelos da primeira fase. Os dois últimos serão rebaixados para a Liga Ouro.

Vale lembrar que na temporada 2025–2026, o Fortaleza Basquete Cearense terminou na 18ª colocação — a então lanterna —, mas ainda não havia rebaixamento.

Campanha do Fortaleza BC até aqui

Comandado pela primeira técnica da história do NBB, o Carcalaion começou a temporada 2025–2026 mostrando força. Em "turnê" pelo Rio de Janeiro (RJ), bateu o Vasco da Gama-RJ por 88 a 78 e o Botafogo-RJ por 84 a 80. A maré virou contra o Flamengo-RJ, maior campeão da história (7 títulos) e atual líder da temporada. Em duelo parelho até a metade, o Fortaleza BC perdeu por 102 a 73.

Uma semana depois, o Carcalaion chegou à segunda derrota. No clássico nordestino, perdeu por 85 a 71 para a Unifacisa-PB, em em Campina Grande (PB). O terceiro revés foi nessa quarta-feira, contra o Corinthians.

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste domingo, 9, às 21h30min, contra o Mogi Basquete, no ginásio Poliesportivo da Unifor. Os ingressos estão à venda. Os rivais são os atuais oitavos colocados do NBB.

