Fortaleza Basquete Cearense busca 1ª vitória em casa para se recuperar no NBB

Fortaleza Basquete Cearense busca 1ª vitória em casa para se recuperar no NBBApós bom início de temporada, a equipe comandada pela sérvia Jelena Todorovic acumula três derrotas consecutivas, incluindo o revés para o Corinthians, nessa quarta-feira, no ginásio da Unifor
Depois de estrear com duas boas vitórias fora de casa, o Fortaleza Basquete Cearense chegou a três derrotas consecutivas na temporada 2025–2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). O revés mais recente foi contra o Corinthians-SP, nessa quarta-feira, 5, no primeiro jogo desta edição do torneio como mandante. O time terá nova chance de ganhar como mandante no domingo, às 21h30min, quando recebe o Mogi Basquete no ginásio poliesportivo da Unifor.
Na estreia em casa, o time treinado pela sérvia Jelena Todorovic foi dominado pelo Timão, que assumiu a dianteira ainda no primeiro quarto para não largar mais. O placar final foi 98 a 82, com grande atuação coletiva da equipe paulista. O cestinha da partida, porém, foi do Carcalaion. Dupree fez 31 pontos, com quatro bolas de três em oito tentadas, além de três roubos de bola.
Mas se o Corinthians teve cinco jogadores com dez pontos ou mais — com destaque para os 28 de Thomas —, o Fortaleza BC teve apenas outros dois, Gohlke (16) e Da Silva (14), atingindo a marca. Outra vantagem significativa do Corinthians foi nos rebotes: 49 a 31, o que permitiu muito mais chances para os rivais acertarem cestas.
Com o resultado, o Carcalaion caiu para a 14ª colocação na temporada, com 40% de aproveitamento em cinco partidas. Já o Corinthians é o sexto, com quatro vitórias em seis jogos (67%). Esta edição do NBB tem um recorde de equipes participantes, 20, e tem agora uma zona de rebaixamento. Os 16 times de melhor campanha avançam para as oitavas de final, após 38 duelos da primeira fase. Os dois últimos serão rebaixados para a Liga Ouro.
Vale lembrar que na temporada 2025–2026, o Fortaleza Basquete Cearense terminou na 18ª colocação — a então lanterna —, mas ainda não havia rebaixamento.
Campanha do Fortaleza BC até aqui
Comandado pela primeira técnica da história do NBB, o Carcalaion começou a temporada 2025–2026 mostrando força. Em "turnê" pelo Rio de Janeiro (RJ), bateu o Vasco da Gama-RJ por 88 a 78 e o Botafogo-RJ por 84 a 80. A maré virou contra o Flamengo-RJ, maior campeão da história (7 títulos) e atual líder da temporada. Em duelo parelho até a metade, o Fortaleza BC perdeu por 102 a 73.
Uma semana depois, o Carcalaion chegou à segunda derrota. No clássico nordestino, perdeu por 85 a 71 para a Unifacisa-PB, em em Campina Grande (PB). O terceiro revés foi nessa quarta-feira, contra o Corinthians.
O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras neste domingo, 9, às 21h30min, contra o Mogi Basquete, no ginásio Poliesportivo da Unifor. Os ingressos estão à venda. Os rivais são os atuais oitavos colocados do NBB.