Praia cearense recebe festival de esportes de verão em novembro

Praia cearense recebe festival de esportes de verão em novembroNa programação do festival Viva Arpoeiras, na praia de Acaraú, no Ceará, haverá competições de beach tennis, corrida, vôlei de praia, stand up paddle, caiaque e kitesurfe
A praia de Arpoeiras, em Acaraú, a 239 km de Fortaleza, recebe, entre os dias 13 e 16 de novembro, a segunda edição do Viva Arpoeiras, um dos principais eventos cearenses de esportes de verão. A praia cearense é conhecida pela maré extremamente baixa, que transforma a paisagem em uma extensa faixa de areia seca, sendo este um dos atrativos do evento.
Na programação do festival haverá competições de beach tennis, corrida, stand up paddle (SUP), caiaque e kitesurfe, com esta última modalidade valendo como etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf e sendo chancelada pela Associação Brasileira de Kitesurf (ABK).
Fora os torneios, o Via Arpoeiras também oferece atividades de downwind (viagem marítima em kite), TT Race (regata de kite) e trilhas ecológicas, além de aulas de dança ofertadas por grupos locais. Ao público do evento, estarão disponíveis os seguintes estilos: BodyStep, Power Jump, FitDance, BodyPump e Forró Fitness.
As inscrições para os torneios de beach tennis, SUP, caiaque e a corrida de rua Viva Run Arpoeiras já estão abertas no site oficial do evento.
A realizadora do evento, Christiane Cruz, valoriza o impacto positivo das atividades em relação à comunidade local e ressalta o caráter ecológico das atividades.
"É uma plataforma de colaboração entre o setor público e privado, que incentiva o turismo responsável, o fomento econômico e a valorização da identidade local. É onde as empresas e instituições apoiadoras têm a oportunidade de associar sua marca a um projeto que transmite valores de sustentabilidade, inovação e compromisso com o desenvolvimento regional", afirma.
Impacto do Viva Arpoeiras na economia local
Além da parte esportiva, o acontecimento receberá feiras de artesanato e gastronomia durante os quatro dias de evento. Para empreendedores e comerciantes, o Viva Arpoeiras disponibiliza o Espaço Sebrae e a Vila Economia Criativa, com objetivo de trocar experiencias e informações sobre a economia local.
Aos turistas, uma feira de artesanato, moda e gastronomia estará disponível durante os dias do evento. Os expositores do espaço serão os empreendedores da região, valorizando o talento cearense.
A primeira edição do Viva Arpoeiras trouxe um impacto positivo na economia local, uma vez que durante a realização do festival, mais de 10 mil pessoas passaram pelos quatro dias de evento. Este volume de público, segundo a organização do evento, garantiu um aumento de 845% no consumo dos restaurantes locais, barracas de praia cresceram 530% em vendas, e os ambulantes tiveram lucro até 750% superior ao de fins de semana comuns.
As pousadas atingiram 100% de ocupação, e as casas de temporada cresceram 600%. O mercado imobiliário também foi impactado, com aumento de 1.200% nas vendas de imóveis e terrenos entre novembro de 2023 e setembro de 2024.
"O Viva Arpoeiras nasceu do desejo de mostrar o melhor de Acaraú para o Brasil — sua cultura, seu povo e seu potencial econômico. É um evento que conecta turismo, esporte e gastronomia, gerando oportunidades para os empreendedores locais", afirma Christiane Cruz .
Programação cultural da edição 2025
Durante os dias de evento, a comunidade e os visitantes terão à disposição a programação do Viva Cultural, que ofertará música, dança e apresentações artísticas no palco principal e em espaços itinerantes. Até o momento, foram divulgadas as seguintes atrações:
- DJ Ind.Gri e Banda do Quintal, na abertura (13/11);
- DJ Dani Lacet e o Tributo à Música Nordestina (14/11), com Isaac Cândido, Paulo Façanha, Davi
- Duarte e Tatianna Freitas, homenageando grandes nomes como Fagner, Belchior e Luiz Gonzaga;
- Banda São 2 e Banda de Música de Acaraú (15 e 16/11);
Para o público infantil, o Viva Arpoeiras ofertará a Areninha Brinca Arpoeiras, com parque, apresentações do Ponto de Cultura Capoeira Litorânea e atividades recreativas ao ar livre. O espaço funcionará com uma grade de atividades voltadas à inclusão e lazer.
Serviço:
Festival Viva Arpoeiras 2025
Quando: 13 a 16 de novembro
Onde: Praia de Arpoeiras, Acaraú (CE)
Inscrições nas modalidades esportivas: Através deste link
Mais informações: Viva Arpoeiras no Instagram