Fortaleza BC é derrotado pelo Flamengo e tem sequência invicta encerrada no NBB

O time cearense chegou a vencer a primeira metade da partida, mas acabou sendo dominado pelo Rubro-Negro nos últimos dois quartos

Em duelo de invictos, o Fortaleza BC foi derrotado pelo Flamengo por 102 a 73, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do NBB. Com o resultado, o Carcalaion sofreu seu primeiro revés na competição e também sob o comando da treinadora Jelena Todorovic. A equipe cearense volta à quadra na próxima sexta-feira, 31, para encarar o Unifacisa, fora de casa.

Após derrotar Vasco e Botafogo nas duas primeiras rodadas do NBB, ambos na capital carioca, o time cearense encarou o Flamengo com personalidade na primeira metade do jogo, impondo-se e sendo efetivo. Nesse recorte da partida, o Carcalaion foi superior e conseguiu ir para o intervalo em vantagem no placar geral: 43 a 41. Destaque para Dupree, responsável por 13 pontos e quatro assistências.