Superior, Fortaleza BC vence Vasco fora de casa na estreia do NBB

Com boa atuação de estreantes, Carcalaion bate Cruzmaltino por 88 a 78, no Rio de Janeiro, e larga com triunfo na competição nacional
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
O Fortaleza Basquete Cearense largou de maneira positiva na temporada 2025/26 do NBB. Na tarde deste sábado, 18, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Carcalaion foi superior, ficou à frente do placar durante todo o duelo e venceu o Vasco da Gama por 88 a 78.

Com o elenco reformulado e agora sob o comando da treinadora sérvia Jelena Todorovic, o time cearense entrou em quadra disposto a deixar para trás o desempenho ruim na temporada passada e conseguiu passar uma boa primeira impressão.

No primeiro quarto, o Tricolor abriu 19 a 17. A vantagem cresceu antes do intervalo, no segundo período, com novo triunfo parcial dos visitantes por 23 a 15.

Empurrado pela torcida, o Vasco tentou reagir na volta do vestiário e fez um terceiro quarto mais equilibrado, mas sem conseguiu reverter o resultado: empate por 20 a 20.

O Cruzmaltino foi para cima no último tempo tentando a virada — o que gerou muitos espaços para o Fortaleza BC — e deixou o jogo movimentado: nova igualdade parcial, desta vez por 26 a 26.

O pivô Alberton foi o principal nome do Carcalaion, com 16 pontos e nove rebotes. O armador Jeanzinho somou cinco assistências. Pelo lado do Vasco, apesar da derrota, o cestinha do confronto foi Pedro Nunes, que fez 20 pontos e ainda somou nove assistências.

Uma das caras novas do time cearense para a nova edição da competição nacional, o armador norte-americano Michael Dupree deixou impressão positiva: 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Com o primeiro resultado positivo conquistado na temporada, o Fortaleza Basquete Cearense segue em "turnê" no Rio de Janeiro nas rodadas iniciais do NBB: encara o Botafogo nesta segunda-feira, 20, às 20 horas, no Ginásio Oscar Zelaya, e depois mede forças com o Flamengo, na próxima quinta, 23, às 19 horas, no Maracanãzinho.

