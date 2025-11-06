Recorde de apneia: croata fica quase 30 minutos sem respirar

O mergulhador croata Vitomir Maricic, de 40 anos, relaxa debaixo d'água durante um treino na piscina. Por quase 30 minutos, ele não respirou. Quando finalmente emergiu, havia quebrado o recorde mundial do Guinness de maior tempo de apneia subaquática. / Crédito: DAMIR SENCAR / AFP

Vitomir Maricic ficou quase meia hora sem respirar. De bruços em uma piscina, sob o olhar inquieto de seu médico, alguns amigos e o júri do Guinness World Records, este mergulhador croata lutou contra a dor e os espasmos, testando os limites do corpo humano. Quando finalmente emergiu à superfície, após um esforço sobre-humano, no dia 14 de junho, Maricic havia pulverizado em quase cinco minutos o recorde anterior do Guinness de apneia estática com inalação de oxigênio. Nessa modalidade, o apneísta inala oxigênio puro durante 10 minutos antes de se submergir na água.

"Já enfrentei vários desafios, mas este foi um dos mais difíceis", em especial mentalmente, explicou Maricic à AFP em uma entrevista em uma piscina em Rijeka, na costa croata, onde nasceu há 40 anos. "Quando mergulho, desconecto-me completamente, é como se eu não estivesse lá, mas desta vez foi muito difícil mentalmente e, mais ou menos na metade da tentativa, pensei em desistir." Vitomir Maricic Superado esse momento, ele aguentou 29 minutos e 3 segundos debaixo d'água. Mesmo seu médico e amigo, Igor Barkovic, achava impossível suportar tanto tempo sem respirar. A capacidade do corpo humano "é um campo totalmente inexplorado pela medicina moderna, apesar de abrir novas perspectivas que talvez um dia possam ajudar nossos pacientes", explicou o pneumologista.

Testando limites Apesar dos espasmos sofridos durante sua tentativa, de uma enorme dor de cabeça e de uma leve hemorragia intestinal, Maricic já está recuperado e pronto para enfrentar seu próximo desafio: submergir-se, com lastro, a 160 metros de profundidade, quatro a mais que o recorde atual em posse do russo Alexey Molchanov. O mergulhador livre croata Vitomir Maricic, de 40 anos (à esquerda), conversa com seu amigo e médico Igor Barkovic, pneumologista e especialista em medicina hiperbárica e marítima. Crédito: DAMIR SENCAR / AFP Para conseguir isso, este experiente instrutor de mergulho precisará de uma forma física excepcional e de uma grande preparação para suportar a intensa pressão de um mergulho desse tipo sem oxigênio.

"Toda vez que penso que tenho todas as respostas e que levei meu corpo ao limite máximo, uma nova janela de oportunidade se abre e surgem novas perguntas", assegurou Maricic, à frente da seção croata da Aida, um dos dois organismos internacionais que regulam o mergulho livre. Apesar de não ser uma modalidade muito popular, a competitividade é máxima, e Maricic foi acusado de trapaceiro por outro organismo, algo que o croata nega com base em seu histórico impecável em matéria de doping. Esta fotografia mostra uma vitrine de vidro exibindo prêmios e certificados conquistados pelo mergulhador croata Vitomir Maricic, de 40 anos, durante competições. Crédito: DAMIR SENCAR / AFP