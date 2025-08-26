"Muito honrada de estar aqui", diz treinadora do Fortaleza BC após visita à sede do clube

"Muito honrada de estar aqui", diz treinadora do Fortaleza BC após visita à sede do clubeJelena Todorovic conheceu todas as instalações do clube, incluindo a sala de troféus da equipe e comentou sobre a oportunidade de treinar o Carcalaion
A nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense, Jelena Todorovic, realizou uma visita Centro de Excelência Alcides Santos. A visita da sérvia-australiana foi guiada por Rolim Machado, presidente do clube, e Thális Braga, presidente da equipe de basquete.
Todorovic conheceu todas as instalações do clube, incluindo a sala de troféus da equipe e comentou sobre a oportunidade de treinar o Carcalaion. Em sua fala, a treinadora convocou a torcida para acompanhar a próxima temporada.
"Estou muito honrada de estar aqui, de fazer parte de um clube com uma história tão incrível. Hoje foi ótimo, conhecemos todas as instalações. Tenho uma mensagem para todos os fãs do Fortaleza Esporte Clube: quero ver vocês todos nos apoiando nas quadras de basquete, pois eu estarei apoiando vocês também", disse.
O presidente do clube, Rolim Machado, deu as boas-vindas a treinadora e ressaltou a importância das mulheres no esporte e em cargos de liderança.
"Estamos muito satisfeitos em ter uma nova treinadora com experiência e comprometimento com o desenvolvimento do nosso time. Esperamos grandes resultados com sua liderança feminina", disse o dirigente.
Já Thális Braga afirma que a profissional ficou bastante impressionada com as conquistas recentes do Tricolor e com a reformulação na estrutura do clube.
"A gente acredita que é muito importante esse momento para se sentir parte de fato, de estar integrado(ao clube). A gente quer cada vez mais integrar o basquete com futebol e fazer esse clube crescer em todas as áreas e modalidades que ele precisa", disse o executivo.
O Fortaleza Basquete Cearense ainda não tem calendário divulgado para a disputa do NBB 2025/2026, mas já acertou a contratação de novos jogadores para o torneio.
Mais informações sobre a nova treinadora do Carcalaion
Com 31 anos, Jelena Todorovic se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil. A profisisonal também passa a ser a segunda pessoa mais jovem a treinar um time no Novo Basquete Brasil (NBB), principal torneio do esporte no País.
A sérvia-australiana também atuou como desenvolvedora pessoal de jogadores, dentre eles o grego Giannis Antetokounmpo, astro da NBA pelo Milwaukee Bucks e os australianos Patty Mills e Josh Giddey, de Los Angeles Clippers e Chicago Bulls, respectivamente.