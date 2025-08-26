"Muito honrada de estar aqui", diz treinadora do Fortaleza BC após visita à sede do clube

Jelena Todorovic visita o Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza Esporte Clube / Crédito: Renan Ferreira / Fortaleza EC

A nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense, Jelena Todorovic, realizou uma visita Centro de Excelência Alcides Santos. A visita da sérvia-australiana foi guiada por Rolim Machado, presidente do clube, e Thális Braga, presidente da equipe de basquete. Todorovic conheceu todas as instalações do clube, incluindo a sala de troféus da equipe e comentou sobre a oportunidade de treinar o Carcalaion. Em sua fala, a treinadora convocou a torcida para acompanhar a próxima temporada.

Já Thális Braga afirma que a profissional ficou bastante impressionada com as conquistas recentes do Tricolor e com a reformulação na estrutura do clube. "A gente acredita que é muito importante esse momento para se sentir parte de fato, de estar integrado(ao clube). A gente quer cada vez mais integrar o basquete com futebol e fazer esse clube crescer em todas as áreas e modalidades que ele precisa", disse o executivo. O Fortaleza Basquete Cearense ainda não tem calendário divulgado para a disputa do NBB 2025/2026, mas já acertou a contratação de novos jogadores para o torneio.