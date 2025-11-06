Cearense Artur Santos disputa etapa mundial de kite wave em casa, na Taíba

Hexacampeão brasileiro, o atleta de 34 anos representa o Ceará na única etapa do circuito mundial da modalidade realizada no Brasil

Referência na modalidade, Artur Bodinho — como é conhecido pelos colegas surfistas — acumula seis títulos nacionais e figura entre os principais nomes do kitesurf brasileiro. A trajetória sólida o levou ao circuito mundial profissional, no qual já aparece entre os melhores do ranking.

O Ceará volta a ser destaque nos esportes náúticos com a presença de Artur Santos Morais, atleta natural da Taíba, em São Gonçalo do Amarante. O kitesurfista de 34 anos disputa em casa a etapa brasileira do circuito mundial de kite wave, que começou nessa terça-feira, 5, nas mesmas águas onde ele aprendeu a velejar.

Competir diante da família, de amigos e da comunidade que o viu crescer transforma esta etapa em um momento especial. “É uma emoção representar o Ceará na minha própria praia. Aqui foi onde tudo começou, e agora tenho a chance de mostrar ao mundo a força do nosso vento, das nossas ondas e do nosso povo. Estou preparado e focado em buscar o pódio”, diz o atleta.

Bodinho participou neste ano apenas de uma das etapas do circuito mundial, em Cabo Verde, onde terminou em 5º lugar. Agora, diante do público local e com as condições favoráveis da Taíba, ele busca encerrar a temporada no topo.



Além da Kite Wave, o Brasil também sediará, entre 12 e 15 de novembro, o GKA Freestyle Kite World Cup, que reúne atletas especializados em manobras e saltos radicais.

