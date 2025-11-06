Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Artur Santos disputa etapa mundial de kite wave em casa, na Taíba

Hexacampeão brasileiro, o atleta de 34 anos representa o Ceará na única etapa do circuito mundial da modalidade realizada no Brasil
Atualizado às Autor Lara Santos
O Ceará volta a ser destaque nos esportes náúticos com a presença de Artur Santos Morais, atleta natural da Taíba, em São Gonçalo do Amarante. O kitesurfista de 34 anos disputa em casa a etapa brasileira do circuito mundial de kite wave, que começou nessa terça-feira, 5, nas mesmas águas onde ele aprendeu a velejar.

Referência na modalidade, Artur Bodinho — como é conhecido pelos colegas surfistas — acumula seis títulos nacionais e figura entre os principais nomes do kitesurf brasileiro. A trajetória sólida o levou ao circuito mundial profissional, no qual já aparece entre os melhores do ranking.

Competir diante da família, de amigos e da comunidade que o viu crescer transforma esta etapa em um momento especial. “É uma emoção representar o Ceará na minha própria praia. Aqui foi onde tudo começou, e agora tenho a chance de mostrar ao mundo a força do nosso vento, das nossas ondas e do nosso povo. Estou preparado e focado em buscar o pódio”, diz o atleta.

Bodinho participou neste ano apenas de uma das etapas do circuito mundial, em Cabo Verde, onde terminou em 5º lugar. Agora, diante do público local e com as condições favoráveis da Taíba, ele busca encerrar a temporada no topo.

Além da Kite Wave, o Brasil também sediará, entre 12 e 15 de novembro, o GKA Freestyle Kite World Cup, que reúne atletas especializados em manobras e saltos radicais.

 

