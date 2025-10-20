Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza BC vence o Botafogo no Rio de Janeiro e segue invicto no NBB

O Carcalaion tem 100% de aproveitamento neste início da competição, com duas vitórias em dois jogos, ambas contra times cariocas
Em noite de boa atuação, o Fortaleza Basquete Cearense derrotou o Botafogo no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, por 84 a 80, e conquistou sua segunda vitória consecutiva no NBB, mantendo 100% de aproveitamento neste início de torneio. O Carcalaion volta à quadra na próxima quinta-feira, dia 23, para encarar o Flamengo, às 19 horas, também em solo carioca.

O primeiro quarto da partida foi equilibrado. O Fortaleza começou melhor, com bom encaixe na marcação e eficiência nos avanços ao ataque. Destaque para Gohlke, cestinha do Carcalaion nesse período, com seis pontos. O time cearense chegou a liderar o placar, mas perdeu força nos minutos finais e viu o Botafogo vencer parcialmente por 26 a 22.

No segundo quarto, o domínio foi do Botafogo. A equipe carioca, com Marquardt inspirado – cestinha da primeira metade do duelo, com 17 pontos –, mostrou-se mais efetiva, sobretudo nas tentativas de três pontos, algo que o Fortaleza arriscava pouco. O Glorioso acabou vencendo por 19 a 15, totalizando 45 a 36 no placar agregado.

A conversa no vestiário causou um efeito muito positivo no Carcalaion. Na terceira etapa, o time cearense foi avassalador, vencendo por 27 a 13 e assumindo a liderança no placar geral, com 63 a 58. Importante destacar a grande atuação de Da Silva, do Fortaleza, que foi para o último quarto como líder em pontos convertidos (20) e rebotes (7) na partida.

No último e decisivo período, o confronto voltou a ficar acirrado. As duas equipes alternaram momentos de protagonismo, mas o Fortaleza BC conseguiu ser mais efetivo na reta final. Com isso, a equipe cearense fechou a partida com vitória por 84 a 80, seguindo invicta sob o comando da técnica Jelena Todorovic.

