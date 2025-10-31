Fortaleza BC soma segunda derrota no NBB ao ser superado pelo Unifacisa

Fortaleza BC soma segunda derrota no NBB ao ser superado pelo UnifacisaEquipes se enfrentaram nesta sexta-feira, 31, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba
O Fortaleza Basquete Cearense foi superado pelo Unifacisa por 85 a 71 nesta sexta-feira, 31, em duelo válido pela terceira rodada do NBB. As equipes se enfrentaram na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba, em um jogo onde o fator casa fez total diferença no placar final.
O Carcalaion chegou com cautela para o embate. Após vencer Vasco e Botafogo nas primeiras rodadas da competição nacional, a equipe cearense foi superada pelo Flamengo e esperava, diante do Unifacisa, recuperar o caminho das vitórias. Não foi o que aconteceu.
Desde o primeiro quarto, a equipe da casa somada uma grande diferença no placar ao vencer por 29 a 12. No segundo quarto, o grupo tricolor buscou a virada e conseguiu se sair melhor com o placar de 24 a 18, mas a melhora, também apresentada no terceiro tempo com uma vitória por 19 a 17 não foi o suficiente para que o grupo cearense voltasse para casa com os pontos necessários. Isso porque, no último quarto, o time da casa conseguiu novamente se prevalecer, batendo o Carcalaion por 21 a 16.
Agora, o Fortaleza BC é quem contará com o fator casa em busca de uma nova vitória. O time cearense volta para as quadras para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, na Unifor.