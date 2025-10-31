Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza BC soma segunda derrota no NBB ao ser superado pelo Unifacisa

Equipes se enfrentaram nesta sexta-feira, 31, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

O Fortaleza Basquete Cearense foi superado pelo Unifacisa por 85 a 71 nesta sexta-feira, 31, em duelo válido pela terceira rodada do NBB. As equipes se enfrentaram na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba, em um jogo onde o fator casa fez total diferença no placar final. 

O Carcalaion chegou com cautela para o embate. Após vencer Vasco e Botafogo nas primeiras rodadas da competição nacional, a equipe cearense foi superada pelo Flamengo e esperava, diante do Unifacisa, recuperar o caminho das vitórias. Não foi o que aconteceu.

Desde o primeiro quarto, a equipe da casa somada uma grande diferença no placar ao vencer por 29 a 12. No segundo quarto, o grupo tricolor buscou a virada e conseguiu se sair melhor com o placar de 24 a 18, mas a melhora, também apresentada no terceiro tempo com uma vitória por 19 a 17 não foi o suficiente para que o grupo cearense voltasse para casa com os pontos necessários. Isso porque, no último quarto, o time da casa conseguiu novamente se prevalecer, batendo o Carcalaion por 21 a 16.

Agora, o Fortaleza BC é quem contará com o fator casa em busca de uma nova vitória. O time cearense volta para as quadras para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, na Unifor. 

