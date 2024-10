Ramon Dino é campeão do Olympia Brasil e garante vaga no Mr. Olympia 2025

Porém, com a disputa nacional, cada campeão das respectivas categorias também garante vaga para o Mr. Olympia do próximo ano.

Ramon Dino , de 29 anos, garantiu nesse domingo, 20, o título na categoria Classic Physique do Mr. Olympia Brasil 2024 . Na última edição da competição mundial, o fisiculturista natural do Acre havia ficado na quarta colocação e não garantiu vaga para a disputa em 2025 .

Nas prévias no Brasil, mais uma vez, a tinta usada por Ramon foi alvo de críticas. Nesta ocasião, o excesso de tinta em seu corpo deixou o atleta com uma coloração mais escura , o que ofuscou detalhes importantes e dificultou a avaliação dos juízes.

Apesar do título, a apresentação de Dino ainda teve algumas falhas , principalmente em suas prévias. Na semana anterior, durante a competição internacional, a tinta usada pelo atleta parecia estar derretendo em seu corpo, o que foi ajustado para as finais.

Agora, sem seu maior algoz dentro da competição, CBum , que, em seu sexto e provável último título, anunciou que iria se aposentar dos grandes palcos do fisiculturismo, Ramon se tornou um dos grandes favoritos para a disputa do Classic Physique em 2025. Por dois anos, Dino ficou na segunda colocação mundial.

Assim como no Olympia tradicional, no Brasil, apesar dos erros nas prévias, Ramon conseguiu corrigir essa falha, retornando para as finais com uma coloração mais natural. Ainda estava um tom acima do ideal, mas permitiu que seus músculos e linhas corporais fossem melhor avaliados pelos juízes.

Essa foi a primeira vez em que Ramon conquistou o título do Classic Physique no Brasil. Na outra ocasião em que levantou o título da competição, em 2018, o atleta ainda competia na categoria amadora — e foi justamente com essa conquista que ele se consagrou profissional no fisiculturismo.

