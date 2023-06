Calistenia: benefícios e quatro dicas para praticar a atividade física

A prática de exercícios físicos que utilizam o próprio corpo do indivíduo, sem equipamentos de academia, é definida pelo termo calistenia. O método pode ser adotado por qualquer pessoa, considerando um acompanhamento adequado.

Em estudo promovido pela unidade de pesquisa de Ciências do Esporte e do Exercício da Universidade de Palermo, na Itália, em parceria com a Universidade de Padova, cientistas concluíram pela eficácia da calistenia na melhoria da oscilação postural, força e resistência, com efeito positivo na composição corporal.

Confira a seguir dicas para iniciar os exercícios e os benefícios da prática para os indivíduos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é calistenia

A calistenia é conhecida por uma série de exercícios que utilizam o peso do corpo na promoção da resistência e definição muscular do indivíduo. O treino, por exemplo, pode acontecer em espaços abertos, sem a necessidade dos instrumentos encontrados na academia.

Entre os adeptos da prática na cidade de Fortaleza, Ceará, o professor da Believe Calistenia e atleta de calistenia, Ruan Noa, destaca uma presença majoritariamente feminina em sua sede.

Origem do termo

A formação etimológica da calistenia é originária da junção entre as palavras gregas “kallos” e “sthenos”, que significam beleza e força, respectivamente.

A atividade também se referia a um conjunto de exercícios de peso corporal usados nos Estados Unidos para melhorar o nível geral de condicionamento físico de meninas em idade escolar, segundo artigo publicado por pesquisadores da Universidade de Palermo.

Em 2011, a Federação Mundial de Treino de Rua e Calistenia (World Street Workout And Calisthenics Federation, em inglês) foi fundada com o objetivo de desenvolver a calistenia como movimento social e esporte profissional.

Benefícios da calistenia

Conheça os benefícios promovidos pela calistenia aos praticantes da atividade física.

Melhora a força muscular

O estímulo da força muscular é um dos aspectos promovidos pela calistenia, visto que os exercícios focam no fortalecimento dos músculos para a definição corporal do atleta envolvido.

Aumenta a flexibilidade

A prática é conhecida por movimentos que incluem o alongamento de músculos e de articulações. Nesse caso, o indivíduo poderá aumentar a sua flexibilidade com a sequência regular de exercícios.

Auxilia na coordenação

A precisão dos movimentos com a prática constante é um dos aspectos que auxilia na coordenação motora do praticante de calistenia, incluindo exercícios como handstands e barras fixas ou paralelas.

Promove saúde mental e bem-estar

A prática regular de atividade física pode influenciar no bem-estar do indivíduo e também na manutenção de sua saúde mental, considerando os estímulos da atividade na rotina de cada pessoa.

Consciência corporal

“Acredito eu que um dos maiores benefícios da calistenia é a consciência corporal, o entendimento do seu corpo como um todo”, destaca Noa. O profissional ainda acrescenta que isso pode acontecer devido à natureza da prática, que não exige materiais muito elaborados para o treino.

Calistenia: exercícios para iniciantes

“Pra gente, a calistenia é uma prática não só esportiva, mas natural do ser humano”, começa Ruan Noa.

Antes de praticar os exercícios recomendados aos iniciantes, não esqueça de iniciar com o aquecimento adequado.

Agachamento: é a prática de agachar, inclinando o bumbum para trás com as costas retas e incluindo repetições determinadas pelo seu instrutor.

é a prática de agachar, inclinando o bumbum para trás com as costas retas e incluindo repetições determinadas pelo seu instrutor. Suspensão: envolve a suspensão do corpo com o equipamento TRX (Total Resistance Exercise), composto por duas alças presas a uma estrutura.

envolve a suspensão do corpo com o equipamento TRX (Total Resistance Exercise), composto por duas alças presas a uma estrutura. Apoio de frente: Com as mãos apoiadas no chão e o corpo em formato horizontal, flexione o cotovelo até o corpo quase tocar o chão.

Com as mãos apoiadas no chão e o corpo em formato horizontal, flexione o cotovelo até o corpo quase tocar o chão. Abdominais: O exercício, como sugerido pelo termo, procura auxiliar na construção da força do abdômen.

O exercício, como sugerido pelo termo, procura auxiliar na construção da força do abdômen. Empurradas: Os treinos de empurrada utilizam o peso do próprio corpo para a sua realização, desenvolvendo resistência.

Calistenia e musculação: diferenças

Em certa medida, os dois exercícios apresentam semelhanças. Contudo, a calistenia utiliza apenas o peso do próprio corpo como carga, enquanto a musculação pode optar por uma carga externa.

Calistenia: quatro dicas para começar

Veja quatro dicas para começar a praticar calistenia e adicionar a prática ao seu dia a dia.

1. Procure um profissional

A escolha por um profissional especializado na prática é um começo importante. Afinal, será o instrutor que apresentará os exercícios que se adequam às necessidades corporais do indivíduo.

2. Escolha um espaço adequado

Caso prefira se exercitar em grupo, diversos espaços podem oferecer não apenas um local adequado para a prática de calistenia, mas também um incentivo.

3. Treine regularmente

Estabeleça uma rotina de exercícios básicos e tente segui-los, escolhendo um horário livre para praticar a sua flexibilidade e resistência. Ambos são aspectos importantes na calistenia.

4. Faça a progressão de exercícios

Não adianta começar pela parte mais complicada. É essencial escolher exercícios básicos que serão responsáveis por adaptar o corpo e preparar o indivíduo para novos desafios na calistenia.

Onde praticar a calistenia

Diferente de outros tipos de exercícios, a calistenia não utiliza equipamentos conhecidos na academia, como halteres e pesos, para a sua prática. Esse fator permite que as atividades aconteçam em espaços abertos (praças e parques) e até mesmo na casa do praticante.

Calistenia: Dúvidas frequentes

Veja as principais dúvidas sobre a calistenia e a constância da prática de exercícios físicos.

Quem pode praticar calistenia?

A calistenia pode ser praticada por todas as pessoas interessadas, com o acompanhamento de um profissional adequado. Para os iniciantes, os exercícios também podem seguir um ritmo simples até que o corpo se acostume a praticar movimentos mais complexos.

“A gente acredita na máxima de que a calistenia é pra todos, sem restrição”, finaliza Ruan Noa.

Pode fazer calistenia todos os dias?

A calistenia pode ser praticada todos os dias, desde que seja acompanhada por um planejamento de exercícios. “Resguardadas as devidas intensidades, volumes e cadências”, relata Noa.

O horário deve se adaptar à rotina de cada um, com práticas no intervalo do trabalho, no fim do expediente ou mesmo durante a manhã.

Calistenia e academia: pode fazer juntos?

A calistenia foca no conceito de hipertrofia muscular, ou seja, quando os músculos aumentam de tamanho com atividade física intensa. Essa característica não impede sua prática ao lado da academia, desenvolvendo exercícios complementares.

Para conferir mais informações sobre a temática e tópicos relacionados, acesse a aba “Saúde” no portal O POVO.