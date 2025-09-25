Mr. Olympia 2026: federação altera regras para classificação

Classificação para o Olympia: nova regra exige 2 vitórias profissionais ou top-25Nova regra da IFBB exige mais vitórias ou posição no ranking para garantir vaga em algumas categorias, incluindo a de Ramon Dino
A Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB) divulgou as novas regras de classificação para o Mr. Olympia 2026.
O regulamento traz alterações significativas em relação ao sistema anterior, sobretudo em divisões populares como a Classic Physique, onde compete o brasileiro Ramon Dino. Até então, bastava vencer um único evento profissional para carimbar o passaporte rumo a Las Vegas.
Agora, para disputar a principal competição do fisiculturismo mundial, os atletas terão de conquistar duas vitórias no período de qualificação ou terminar entre os 25 primeiros do ranking mundial.
Além disso, os três primeiros colocados no Olympia 2025 garantirão vaga automática para a edição seguinte.
Leia mais
A seguir, O POVO explica todas as mudanças da considerada "Copa do Mundo do fisiculturismo".
Mr. Olympia 2026: categorias mais afetadas
A Classic Physique, que reúne nomes como Ramon Dino e Chris Bumstead, foi uma das classes mais impactadas pelas mudanças.
Junto dela, as divisões Men’s Physique, Bikini e Wellness também passam a ter critérios mais rígidos.
A partir de 2026, apenas cinco competições de elite concederão vaga direta para o Olympia: Arnold Classic Ohio, Pittsburgh Pro, NY Pro, Romania Muscle Fest Pro e Dubai Pro.
Todos os demais torneios, incluindo os realizados no Brasil, valerão apenas pontos para o ranking mundial.
O período de qualificação começa em 15 de setembro de 2025 e termina em 30 de agosto de 2026. Ao final, os 25 atletas mais bem colocados de cada categoria se classificarão.
Categorias que mantêm o formato atual no Mr. Olympia 2026
Nem todas as divisões foram afetadas. No caso da Open, 212, Fitness, Figure, Women’s Physique e Fit Model, o sistema continua praticamente inalterado: basta vencer um evento profissional para garantir presença no Olympia. Nesses casos, não haverá vagas por ranking de pontos.
A Women’s Bodybuilding terá apenas um ajuste: além das vitórias em torneios profissionais, as três primeiras colocadas do Rising Phoenix também terão acesso automático à “Copa do Mundo do fisiculturismo”.
Já a categoria Wheelchair, voltada para atletas cadeirantes, mantém o critério atual: garantem vaga os vencedores de competições profissionais e os cinco primeiros colocados do ranking mundial.
Mr. Olympia: o que não mudou
Uma regra segue firme para todas as 12 divisões em disputa: os três primeiros colocados do Mr. Olympia 2025 estarão automaticamente classificados para a edição de 2026.
Essa medida garante que os grandes destaques da temporada anterior tenham presença confirmada no palco de Las Vegas.
Sistema de classificação para o Mr. Olympia 2026
Saiba as mudanças e suas novas regras do sistema de classificação do Mr. Olympia 2026.
Para as categorias com novas regras
Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Wellness:
- Top-3 do Mr. Olympia 2025;
- Vencer dois eventos profissionais;
- Estar no top-25 do ranking mundial;
- Vencer um dos cinco torneios de elite (Arnold Classic Ohio, Pittsburgh Pro, NY Pro, Romania Muscle Fest Pro ou Dubai Pro).
Para as categorias que mantêm formato
Open, 212, Fitness, Figure, Women’s Physique e Fit Model:
- Top-3 do Mr. Olympia 2025;
- Vencer qualquer evento profissional.
Women’s Bodybuilding
- Top-3 do Mr. Olympia 2025;
- Top-3 do Rising Phoenix;
- Vencer qualquer evento profissional.
Wheelchair
- Top-3 do Mr. Olympia 2025;
- Vencer qualquer evento profissional;
- Estar no top-5 do ranking mundial.