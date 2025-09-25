Mr. Olympia 2026: federação altera regras para classificação

Olympia: a partir de agora, será preciso vencer dois eventos profissionais no período de qualificação ou ficar no top-25 do ranking mundial / Crédito: Divulgação/MrOlympia

A Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB) divulgou as novas regras de classificação para o Mr. Olympia 2026. O regulamento traz alterações significativas em relação ao sistema anterior, sobretudo em divisões populares como a Classic Physique, onde compete o brasileiro Ramon Dino. Até então, bastava vencer um único evento profissional para carimbar o passaporte rumo a Las Vegas.

Mr. Olympia 2026: categorias mais afetadas A Classic Physique, que reúne nomes como Ramon Dino e Chris Bumstead, foi uma das classes mais impactadas pelas mudanças. Junto dela, as divisões Men’s Physique, Bikini e Wellness também passam a ter critérios mais rígidos. A partir de 2026, apenas cinco competições de elite concederão vaga direta para o Olympia: Arnold Classic Ohio, Pittsburgh Pro, NY Pro, Romania Muscle Fest Pro e Dubai Pro.