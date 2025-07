Wimbledon 2025: onde assistir ao vivo a João Fonseca e Bia Haddad

Brasil começa Wimbledon 2025 com vitórias de João Fonseca e Bia Haddad, que avançam à segunda rodada com atuações seguras na grama

O Brasil permanece invicto com seus representantes em Wimbledon 2025 . Os primeiros jogos da primeira rodada foram disputados na segunda-feira, 30 de junho, com João Fonseca e Bia Haddad Maia garantindo classificação para a próxima fase.

As rodadas classificatórias começaram no dia 23 de junho, mas a primeira rodada da chave principal iniciou apenas na última segunda-feira. Ela será encerrada nesta terça, 1º de julho, e a grande final está marcada para o dia 13.

Todos os jogos dos atletas brasileiros em Wimbledon terão transmissão em todo o território nacional. Confira abaixo onde assistir e outras informações importantes.

Wimbledon 2025: brasileiros vencem com autoridade



Após estreias sólidas e históricas, João Fonseca e Bia Haddad Maia voltam a entrar em quadra ainda nesta semana pela segunda rodada do torneio.

Ambos venceram com autoridade na estreia e agora seguem como as principais esperanças brasileiras no Grand Slam britânico.