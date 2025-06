Bia Haddad vence eslovaca e estreia com vitória em Wimbledon 2025

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou em Wimbledon 2025 com o pé direito. Na manhã desta segunda-feira, 20, Bia derrotou a eslovaca Rebecca Sramkova, 34ª colocada do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4, em uma partida de duas horação de duração.

O primeiro set foi disputado ponto a ponto e só foi decidido no tie-break. No segundo, a partida seguiu equilibrada, com quebras de saque para ambos os lados. A partir do oitavo game, a brasileira conseguiu se impor e garantiu a vitória sobre a adversária.