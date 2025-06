Prefeito de São Paulo presenteia Papa com raquete de Bia Haddad e camisa do Palmeiras

Além da raquete, o prefeito paulistano também ofereceu uma camisa do Palmeiras, time do qual é torcedor, e um prato decorativo com figuras representativas da capital paulista. Ao entregar o presente, Nunes destacou ao Papa que São Paulo é uma cidade de forte tradição católica.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi recebido na manhã desta quarta-feira, 25, pelo Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Durante a breve audiência, Nunes presenteou o pontífice, entusiasta de tênis, com uma raquete autografada pela tenista brasileira Bia Haddad Maia. A raquete, aliás, havia recebido da própria atleta durante o lançamento do SP Open, no início deste mês.

“Um encontro emocionante com o Papa Leão XIV. No espírito de fé e esperança do Jubileu dos Bispos, tive a honra e a alegria de receber a bênção do Santo Padre e entregar uma lembrança especial da cidade de São Paulo, carregada de carinho e devoção. Saio daqui de coração cheio, espiritualmente fortalecido e renovado, com ainda mais vontade de trabalhar por uma São Paulo mais justa, solidária e humana. Que essa bênção divina toque cada canto da nossa cidade e inspire a todos nós”, disse o emedebista sobre o encontro com o Papa em publicação no Instagram.



O encontro de Nunes com o líder da Igreja Católica faz parte da agenda oficial do prefeito na Itália, que inclui compromissos em Roma e Milão até o dia 27 de junho. A missão tem como objetivo estreitar relações institucionais com governos locais e ampliar parcerias nas áreas de desenvolvimento urbano sustentável, inovação, cultura e alimentação.