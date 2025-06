Wimbledon 2025: quando começa? Veja tudo sobre o Grand Slam de grama

Wimbledon 2025 começa em 30 de junho com jogos na grama e Alcaraz tentando conquistar o tricampeonato consecutivo no Grand Slam britânico / Crédito: Shaun Botterill /AFP

O tênis mundial se prepara para viver novamente um de seus momentos mais tradicionais e esperados, o início de Wimbledon 2025. O torneio, que acontece entre 30 de junho e 13 de julho, marca o ponto alto da temporada de grama e é o terceiro dos quatro Grand Slams do ano — ao lado do Australian Open, Roland Garros e US Open. Mais do que uma competição, Wimbledon é sinônimo de história, prestígio e tradição no esporte.

Realizado desde 1877 nas quadras do All England Club, em Londres, Wimbledon é o Grand Slam mais antigo do circuito e o único ainda disputado na grama, o piso que exige dos atletas reflexos rápidos, técnica refinada e adaptação constante. As partidas acontecem em meio a uma atmosfera que mistura excelência esportiva e etiqueta britânica — com arquibancadas lotadas por membros da realeza, exigência de roupas brancas e longas filas para ingressos. Wimbledon 2025: quando começa?

A edição deste ano começa no dia 30 de junho, com as finais previstas para os dois domingos seguintes: 13 de julho para a chave masculina e 12 de julho para a feminina.

A tradicional chave principal de simples conta com 128 tenistas em cada gênero e será definida por meio de um sorteio realizado na semana anterior ao início do torneio, juntamente com os confrontos das primeiras rodadas. Wimbledon 2025: quem são os atuais campeões?

Em 2024, os títulos de simples ficaram com Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova. O espanhol superou Novak Djokovic em uma final emocionante e buscará o tricampeonato em 2025, consolidando sua hegemonia na grama. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Já Krejcikova brilhou com uma campanha sólida e entra no torneio tentando defender o título diante de uma chave feminina bastante competitiva.

Entre os nomes cotados para brilhar em 2025 estão ainda Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, e Daniil Medvedev, no masculino. No feminino, as atenções se voltam para Iga Switek, número 1 do ranking WTA, além de Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Wimbledon 2025: o que são os “wild cards”?

Um dos aspectos que chamam atenção antes do início de Wimbledon é a concessão dos chamados “wild cards”, convites especiais distribuídos pela organização. Eles são oferecidos a atletas que não conseguiram entrar na chave principal por ranking ou classificação, mas que possuem histórico relevante, apelo local ou potencial de atrair o público.