Wimbledon 2025: quem ganhou mais títulos? Veja lista com os campeões

Com oito títulos, Federer lidera o ranking de campeões de Wimbledon, que terá nova edição entre 30 de junho e 13 de julho de 2025 / Crédito: GLYN KIRK/AFP

O torneio de Wimbledon, mais antigo e tradicional do circuito do tênis mundial, volta a movimentar as quadras do All England Club a partir de 30 de junho de 2025. A competição, que faz parte dos quatro torneios do Grand Slam, tem sua final marcada para 13 de julho, um domingo, prometendo novas emoções no templo sagrado da grama britânica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mr. Olympia 2025: com Ramon Dino, VEJA os brasileiros confirmados Disputado desde 1877, Wimbledon é o único dos quatro Slams ainda jogado na grama, o tipo de piso que consagrou lendas como Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer e Serena Williams. A exigência técnica e a rapidez da superfície fazem do torneio um dos mais difíceis de se vencer, o que só reforça a importância de quem conseguiu dominar as quadras londrinas. Wimbledon 2025: quem são os maiores campeões?

No masculino, Roger Federer é o maior vencedor da história de Wimbledon, com oito títulos conquistados entre 2003 2017.

O suíço se destacou não apenas pela quantidade de troféus, mas também pela elegância com que atuava no piso mais rápido do circuito. Ele é seguido por Pete Sampras e William Renshaw, ambos com sete títulos. Novak Djokovic, com sete também, igualou o recorde de Sampras e segue como forte candidato a ampliar a marca caso esteja em forma para a edição de 2025. Entre as mulheres, o domínio histórico é de Martina Navratilova, com nove títulos em simples, um feito que permanece imbatível desde 1990. Na era aberta, ela também é recordista absoluta, seguida de nomes como Serena Williams (sete títulos) e Steffi Graf (sete conquistas), que também marcaram época com suas campanhas dominantes em Wimbledon.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Maiores campeões de simples em Wimbledon

Masculino Roger Federer – 8 títulos

Pete Sampras – 7 títulos

Novak Djokovic – 7 títulos

William Renshaw – 7 títulos

Björn Borg – 5 títulos Feminino Martina Navratilova – 9 títulos

Serena Williams – 7 títulos

Steffi Graf – 7 títulos

Venus Williams – 5 títulos

Billie Jean King – 6 títulos Wimbledon 2025: as melhores campanhas de brasileiros

Apesar de o Brasil nunca ter conquistado o título de simples em Wimbledon, o país já teve campanhas memoráveis. No masculino, Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, nunca teve resultados expressivos em Londres, mas Thomaz Bellucci e Fernando Meligeni conseguiram boas vitórias em edições passadas, mesmo sem passarem das oitavas. No feminino, Maria Esther Bueno é o maior nome do Brasil no tênis e também em Wimbledon. A paulista venceu três títulos de simples (1959, 1960 e 1964) e conquistou outros quatro nas duplas, somando sete troféus no torneio.