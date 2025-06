Histórias de superação, afeto e amizade marcam a etapa de inverno do Circuito das Estações

As provas foram divididas em percursos de 5 km, 10 km e 15 km. A largada da primeira ocorreu às 5h30min, enquanto as duas demais começaram um pouco antes, às 5h15min. A avenida ficou completamente tomada por atletas uniformizados com a camisa azul do evento, criando um espetáculo visual e esportivo.

O domingo, 29, amanheceu em Fortaleza com uma verdadeira maré azul invadindo a orla da capital cearense. Mais de 5 mil corredores participaram da etapa de inverno do Circuito das Estações 2025, transformando a Beira-Mar em um cenário de energia, esforço e celebração.

Entre tantos participantes, algumas histórias se destacaram — e emocionaram. Uma delas é a da estudante de Direito Beatriz Braga, que viveu um momento especial: enfrentou os 15 km no dia do próprio aniversário.

Ao Esportes O POVO, ela compartilhou o sentimento de ter reservado uma data tão significativa para se desafiar. “Correr 15 km no dia do meu aniversário foi, inicialmente, desafiador. E, no decorrer da corrida, foi se construindo uma auto confiança em meio a todo esse medo desse desafio. E aí, no final, a realização de um sonho, com certeza. Essa superação desse desafio.”

Beatriz Braga aproveitou o dia do seu aniversário para correr 15km no Circuito das Estações Crédito: Reprodução

“A sensação é de muito suor, controlar a respiração pra poder não ficar ansiosa e descompassar a respiração, pra não dar dor desviada. E é isso: concentrar aqui cada passo, em cada respiração, e ter paciência no decorrer do caminho pra não se desesperar, não ficar ansiosa e querer apressar o passo e não conseguir concluir”, completou.