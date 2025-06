João Fonseca tem jogo dominante e vence na estreia em Wimbledon

João Fonseca celebra vitória em Wimbledon / Crédito: ADRIAN DENNIS/AFP

Maior promessa do tênis brasileiro, o carioca João Fonseca está na segunda rodada da chave simples masculina do Torneio de Wimbledon. Nesta segunda, o jovem de 18 anos venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6, na quadra 1 do Grand Slam, após 2 horas exatas de confronto. É a segunda vez de João Fonseca na grama de Wimbledon. Em 2024, ele parou ainda na fase de classificação. Neste ano, o brasileiro participou de todos os Grand Slams até aqui: Australian Open (janeiro/quadra) e Roland Garros (junho/saibro).

Em seguida, ambos os tenistas confirmaram seus serviços e chegaram no 3 a 3. Fearnley então ficou muito perto da primeira quebra do jogo. O britânico chegou a abrir 40 a 0 no serviço do brasileiro, que salvou três break-points e depois conseguiu fechar o game, abrindo 5 a 4. A quebra de João finalmente saiu no game decisivo. Por 40 a 0 e duas duplas faltas do britânico, Fonseca quebrou o serviço de Fearnley e fechou o primeiro set em 6 a 4. Se no primeiro set João demorou a conseguir uma quebra de serviço, no segundo set ela aconteceu rapidamente. Após confirmar seu saque, o brasileiro conseguiu o break e abriu 2 a 0.

De forma avassaladora, João tomou as rédeas do jogo e dominou o britânico. O brasileiro ainda conseguiu mais uma quebra de serviço e fechou o segundo set de forma tranquila, por 6 a 1. Fearnley equilibrou o confronto no terceiro set. Apesar de não conseguir uma quebra, o britânico foi bem em seus saques e abriu 4 a 3 contra Fonseca. Jogando em casa, o britânico chegou a ter um set-point após abrir 5 a 4. Por sua vez, João Fonseca evitou o serviço de Fearnley e igualou em cinco games para cada. Ambos voltaram a confirmar seus serviços e o jogo foi ao tie-break.