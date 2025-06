Premiação de Wimbledon 2025: quanto ganham os vencedores? Veja valores

A edição de 2025 de Wimbledon não será marcada apenas pelo brilho dos atletas nas quadras de grama do All England Club, mas também por um novo recorde financeiro: o torneio anunciou uma premiação total de £53,5 milhões (cerca de R$ 401 milhões ), a maior da história do evento.

Segundo comunicado oficial da organização, os campeões de simples — tanto no masculino quanto no feminino — receberão £3 milhões cada (aproximadamente R$ 22 milhões). Trata-se de um aumento em relação aos £2,7 milhões pagos em 2024.

Apesar dos números expressivos, dirigentes do All England Club reconheceram que o aumento da premiação não resolve todos os problemas enfrentados pelo circuito profissional.

No total, o fundo de premiação aumentou em 12% em relação ao ano passado, seguindo uma tendência global entre os Grand Slams de elevar as compensações diante do crescimento da audiência e da receita comercial, especialmente com os direitos de transmissão e patrocínio.

Além disso, Wimbledon mantém a política de premiação igualitária entre gêneros, adotada desde 2007. Isso significa que homens e mulheres receberão os mesmos valores em todas as fases do torneio, tanto em simples quanto em duplas.

Em comunicado recente, os organizadores apontaram que “mais dinheiro não é uma solução mágica”, fazendo referência às discussões em torno do bem-estar físico e mental dos jogadores, calendário sobrecarregado e distribuição de renda no esporte.

Ainda assim, a decisão de elevar os valores em Wimbledon é vista como um passo importante para garantir a continuidade do torneio. Para muitos atletas, a conquista do troféu no templo da grama inglesa continua sendo o ápice da carreira — agora com um bônus financeiro mais robusto.

Wimbledon 2025: tradição e valorização



Com mais de 145 anos de história, Wimbledon segue como sinônimo de tradição, classe e alto rendimento. Em 2025, além da luta pelo título, os atletas disputarão fatias generosas de uma premiação recorde, reforçando a importância do torneio no cenário global do tênis.