Roland Garros: veja quem são os maiores campeões da história

A edição de 2025 do campeonato de tênis termina neste domingo, 8; confira os nomes que se destacaram ao longo da história do torneio

A 135ª edição de Roland Garros chega ao seu momento mais aguardado neste domingo, 8 de junho, com a grande final disputada no tradicional saibro parisiense. Após semanas de disputas intensas, os dois melhores jogadores da competição se enfrentam para decidir quem será o campeão deste Grand Slam.

No duelo feminino, a norte-americana Coco Gauff já derrotou a bielorussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 1, se tornando a campeã da edição. No lado masculino, o italiano Jannik Sinner enfrenta o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão e número 1 do mundo.

Os maiores campeões da história (Simples Masculino) do Roland Garros

O torneio masculino de Roland Garros já consagrou grandes lendas do tênis mundial, como Rafael Nadal, Björn Borg e Gustavo Kuerten (Guga), que marcaram época no saibro parisiense.

Ídolo nacional, Guga conquistou o título três vezes (1997, 2000 e 2001) e escreveu seu nome na história como um dos maiores especialistas no saibro

Atualmente, o campeão mundial é o espanhol Carlos Alcaraz, um dos nomes cotados para entrar nessa galeria de campeões históricos. A seguir, confira quem são os maiores vencedores da história de Roland Garros na categoria simples masculina.