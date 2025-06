Em jogo tenso, Gauff vence Sabalenka de virada e conquista Roland Garros

Coco Gauff é a nova campeã de Roland Garros. A tenista norte-americana superou Aryna Sabalenka por 2 sets a 1, neste sábado, 7, em uma partida emocionante que durou quase três horas. Em confronto tenso e dramático, Gauff, número 2 do mundo, virou o jogo contra a líder do ranking e garantiu a vitória na quadra Philippe Chatrier, em Paris, com parciais de 6/7 (5), 6/2 e 6/4. É o primeiro título da jovem no Grand Slam francês.

Essa foi a segunda vez que as duas decidiram um Grand Slam. A primeira ocorreu no US Open de 2023, quando Gauff também levou a melhor sobre Sabalenka. Com o triunfo deste sábado, a norte-americana amplia a vantagem no retrospecto entre elas: são agora seis vitórias contra cinco da bielorrussa.