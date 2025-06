Norde Vôlei, de Fortaleza, anuncia levantador multicampeão pelo Sada Cruzeiro

Rodrigo chega à capital alencarina carregando um currículo vitorioso. Pela equipe mineira, na qual encerrou sua trajetória com o título da Superliga 2024/2025, ele soma conquistas como um Mundial de Clubes, duas Superligas, duas Copas do Brasil, três Campeonatos Mineiros e três Sul-Americanos de clubes.

Com campanha de destaque na última Superliga C, o Carcará, além de conquistar a taça de forma invicta, não perdeu um único set em todo o campeonato.

“A região Nordeste precisa desse incentivo para desenvolver o vôlei. É um local com grande potencial. Quero ajudar o time a conquistar a vaga na elite e fazer parte desse processo”, destacou Rodrigo.

O convite para integrar o Norde veio de Marcelo Negrão, campeão olímpico e idealizador do projeto, o que chamou a atenção do atleta. De acordo com ele, o peso do contato e da proposta do time fizeram com que não houvesse hesitação para aceitar o desafio.