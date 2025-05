Fisiculturista Juliana Almeida, ex-É o Tchan, vai disputar o Masters Olympia

Juliane venceu a Emerald Cup Masters Pro, na divisão Masters 40+, em Washington, nos Estados Unidos. Mundial será no mês de agosto

A brasileira Juliane Almeida, ex-dançarina da banda É o Tchan, obteve sua classificação para o campeonato mundial de fisiculturismo no último fim de semana, após vencer uma competição.

Juliane conquistou a Emerald Cup Masters Pro, na divisão Masters 40+, em Washington, nos Estados Unidos. Com isso, a atriz de 44 anos tem direito a participar do Masters Olympia, que será realizado em Tóquio, no Japão, em agosto deste ano.