Taylor Swift no Brasil? Kansas City Chiefs deve enfrentar o Chargers em SP

Kansas City Chiefs deve enfrentar o Los Angeles Chargers no segundo jogo da NFL no Brasil, em setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo

Em 2023 e 2024, a presença da popstar nos estádios aumentou significativamente as audiências televisivas e o engajamento nas redes sociais da NFL — fenômeno que pode se repetir no Brasil, já que fãs especulam uma possível visita da cantora ao país para acompanhar a partida.

A franquia de Kansas City, que venceu três Super Bowls nos últimos cinco anos , é comandada pelo astro Patrick Mahomes e ganhou ainda mais visibilidade mundial por conta do relacionamento do tight end Travis Kelce com Taylor Swift .

A equipe, que atualmente conta com nomes como Patrick Mahomes e Travis Kelce — companheiro da cantora Taylor Swift , presença frequente nos jogos —, possui uma das maiores torcidas entre os brasileiros. Com a realização de uma partida no país, a expectativa é de uma movimentação econômica relevante.

O confronto entre Chiefs e Chargers promete emoção. As duas equipes são rivais diretas na divisão AFC West e frequentemente protagonizam partidas equilibradas, com placares altos.

Chiefs no Brasil em 2025: impacto econômico

A expectativa em torno do evento vai além do aspecto esportivo. Em 2024, o primeiro jogo da NFL no Brasil — entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles — movimentou mais de R$ 300 milhões na economia local, considerando turismo, hospedagem, alimentação e serviços.

Mais de 50 mil torcedores compareceram ao evento na Arena Corinthians, com aproximadamente 30% vindos de fora do estado ou do país. A possível participação dos Chiefs no próximo jogo reforça o potencial midiático e econômico do evento, prometendo repetir ou até superar o sucesso da edição anterior.