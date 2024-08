Taylor Swift nos Chiefs? Cantora desenha jogadas para time da NFL

Em entrevista para a NBC que foi ao ar nesta quinta-feira, 29, o companheiro de equipe e amigo próximo de Kelce, Patrick Mahomes, elogiou a cantora mais uma vez e explicou que ela está genuinamente "interessada" no esporte.

Taylor Swift está sempre animada para torcer pelo namorado Travis Kelce nos jogos do Kansas City Chiefs, atuais campeões do Super Bowl .

"Ela realmente se interessa por futebol, faz muitas perguntas ótimas. Ela já está elaborando jogadas , então talvez tenhamos que colocar uma delas em prática", revelou o quarterback tricampeão do Super Bowl.

Patrick, na entrevista, revelou que Swift está tão interessada no futebol americano que está desenhando jogadas para os Chiefs. "Conhecer Taylor, perceber o quão genuína e legal ela é... isso foi especial para mim, porque, como você disse, ela é a pessoa mais famosa do mundo ", disse Mahomes.

A cantora, que recentemente veio ao Brasil com seu show "The Eras Tour" , compareceu ao seu primeiro jogo dos Chiefs contra o Chicago Bears em 24 de setembro de 2023, quando começaram a surgir rumores de namoro entre ela e Kelce.

Mahomes revelou que, quando Swift e Kelce começaram a namorar, "todos se afastaram", mas o tight end do Kansas City Chiefs aproximou sua namorada tanto do time quanto da liga. "Então, ele começou a trazer Taylor para perto de si e percebeu o quão legal ela era, e ela é. Então, para nós, havia algumas piadas aqui e ali no começo", acrescentou.

Taylor Swift e Chiefs: influência para novas fãs da NFL

Mahomes tem uma filha, Sterling Skye, de 3 anos, e um filho, Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III, de 1 ano, com sua esposa Brittany Mahomes, de 28 anos. Namorados desde o ensino médio, se casaram em 2022 e estão esperando seu terceiro filho juntos: outra menina.