NFL no Brasil: partida já tem time definido; saiba qual

O Los Angeles Chargers vai ser o mandante na próxima partida da NFL no Brasil / Crédito: Reprodução/ MADDIE MEYER/ AFP

Com o sucesso da primeira partida da NFL no Brasil, a principal liga de futebol americano do mundo deverá realizar outro jogo em território brasileiro em 2025. Segundo o jornal Lance, o Los Angeles Chargers será o mandante da ocasião. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Até o momento, o adversário do time de LA ainda não foi definido, mas o anúncio deverá acontecer antes do 59º Super Bowl, que será realizado no dia 9 de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 7 de setembro de 2024, ocorreu o primeiro jogo entre duas equipes da NFL no Brasil. No evento pioneiro, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers teve como palco a Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo de 2025 deverá acontecer no mesmo local.

NFL no Brasil: quais serão os times? Por enquanto, apenas os Chargers têm vaga garantida no jogo em solo brasileiro, mas é possível especular quem será seu adversário, visto que o calendário da temporada 2025/26 já foi divulgado pelas equipes. Os Chargers terão nove jogos como mandantes e, em três deles, enfrentarão os rivais de divisão Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. No entanto, esses confrontos dificilmente ocorrerão no Brasil, devido à rivalidade entre as franquias e à importância de serem disputados em Los Angeles. Além disso, é pouco provável que o Indianapolis Colts venha ao Brasil, já que a equipe será uma das mandantes dos jogos em Berlim, na Alemanha. Portanto, é improvável que a franquia jogue fora dos EUA em duas ocasiões na mesma temporada.

Diante desse cenário, os times mais prováveis para enfrentar os Chargers no Brasil são Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Washington Commanders, Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. Este último, no entanto, tem menos chances, pois já participou do jogo no Brasil no ano passado e está na final do Super Bowl. NFL no Brasil: crescimento dos Chargers no país Os Los Angeles Chargers estão em uma crescente notável no Brasil. Ainda sem conquistar um Super Bowl, a franquia tem sido uma das que mais ganham popularidade entre os torcedores que estão se aproximando do esporte nos últimos tempos. Super Bowl: Taylor Swift dá aviso e aconselha o namorado Travis Kelce; VEJA

Um dos principais fatores para esse crescimento foi o sucesso de Justin Herbert, atual quarterback da equipe. Antes pouco reconhecidos, os Chargers passaram a sonhar com dias melhores desde a escolha de Herbert no Draft de 2020. Outro fator que contribuiu para a popularização da equipe no Brasil é o apoio assíduo do influenciador Casimiro Miguel. Dono de um dos maiores canais de esportes da atualidade, Cazé frequentemente usa suas redes sociais para comentar sobre os Chargers, muitas vezes mostrando sua devoção, mas também criticando a equipe. Eu comecei a torcer pelos Chargers em 2006. Fui um torcedor "fiel" até 2014 ou 2015, por ai. Tenho camisa do Rivers, do LT etc etc etc. Assistia aos jogos até por stream, do jeito que dava... Esse ano voltei a assistir firme não só o LAC mas a NFL como um todo........