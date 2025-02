Philadelphia Eagles atropela Chiefs (40-22) e é campeão do Super Bowl

Em uma das vitórias mais impactantes de que se tem lembrança na NFL, o Philadelphia Eagles derrotou neste domingo (9) por 40 a 22 no Super Bowl o Kansas City Chiefs, que buscava o terceiro título consecutivo, algo nunca conquistado por nenhum time de Nova Orleans. O quarterback Patrick Mahomes, que almejava igualar as quatro conquistas do lendário Joe Montana, desta vez se mostrou mais apagado diante da poderosa defesa dos Eagles, que conseguiram assim uma doce vingança após a derrota sofrida em 2023 na final da liga de futebol americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A derrocada dos Chiefs, que chegaram a ficar numa desvantagem de 34 a 0, é um duro golpe para a dinastia liderada por Mahomes e Travis Kelce, que mais uma vez recebeu a torcida nas tribunas do Caesars Superdome de sua namorada, a estrela pop Taylor Swift.

Os Chiefs permanecem com quatro títulos em sua galeria, três deles com Mahomes e Kelce no comando, enquanto os Eagles comemoraram o segundo triunfo depois do alcançado em 2018 numa noite de vingança para Jalen Hurts. O quarterback dos Eagles, que não conseguiu evitar a derrota em 2023 apesar de um desempenho heróico, finalmente superou Mahomes, somando 221 jardas, dois touchdowns de passe e uma interceptação. "Pude usar essa experiência e aprender com ela, o que é bom e o que é ruim", disse Hurts, que enfatizou que "a defesa ganha campeonatos".

Entre a multidão de convidados de gala, o destaque foi Donald Trump, o primeiro presidente americano em exercício a assistir a um Super Bowl e que a maioria dos telespectadores aplaudiu quando ele apareceu nos telões. O mandatário republicano, que tem mantido uma relação tensa com a NFL, se reuniu com familiares das vítimas do ataque de 1º de janeiro em Nova Orleans, onde 14 pessoas morreram em um atropelamento em massa durante a celebração do Ano Novo. "Pensei que seria algo bom para o país, que o presidente estivesse no jogo", afirmou Trump sobre a visita em uma entrevista para a Fox e,m que apontou como favorito os Chiefs.

"Quando um quarterback vence tanto quanto ele venceu, tenho que ir com o Kansas City", opinou Trump sobre Mahomes, que não conseguiu diminuir a distância em relação ao recorde de sete títulos de Tom Brady. - Vaias para Taylor Swift - Em total contraste com Trump, a multidão vaiou alto quando Taylor Swift apareceu sentada na tribuna ao lado do rapper Ice Spice.

Swift apoiou publicamente a democrata Kamala Harris contra Trump nas eleições de novembro e o presidente, por sua vez, manifestou sua animosidade em relação à cantora. O grande espetáculo do esporte americano também não passou despercebido por Lionel Messi que, menos de 24 horas depois de um amistoso pelo Inter Miami em Honduras, se divertiu nas tribunas com seus companheiros Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. O tradicional show do intervalo foi protagonizado pelo rapper Kendrick Lamar, que contou não só com a colaboração anunciada da cantora SZA como também da lendária tenista Serena Williams, que exibiu passos de dança no palco.