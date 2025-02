Rivais em campo, dupla de Flamengo e Vasco divide a mesma paixão por NFL

Um veste rubro-negro, o outro cruz-maltino. Um é zagueiro, o outro meio-campista. De um lado, Flamengo. Do outro, Vasco. Mas o que Léo Ortiz e Tchê Tchê têm em comum? A paixão avassaladora por NFL (liga esportiva profissional de futebol americano). No clima do Super Bowl LIX, que consagrou os Eagles como campeões, o Jogada 10 traz um pouco da admiração da dupla pela NFL.

Fanático por futebol americano, Léo Ortiz aproveitou as férias para curtir a paixão mais de perto e compareceu a um jogo do New England Patriots, seu time de coração, no Gillette Stadium, em Massachusett. A ocasião é tida por ele como um dos dias mais especiais da vida de torcedor, visto que teve a honra de presentear o dono do clube, Robert Kraft, com uma camisa do Flamengo com seu nome.