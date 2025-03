NFL pode ganhar mais uma sede no Brasil

Liga norte-americana fez a primeira partida no país no ano passado e já tem jogo marcado para setembro deste ano

A liga, por sua vez, vê o Rio de Janeiro como um dos palcos considerados para receber partidas da competição. O comissário Roger Goodell se impressionou com a paixão dos brasileiros pela modalidade e avaliou o sucesso, no quesito comercial e logístico, da primeira partida em São Paulo, em 2024.

NFL no Brasil

Dessa forma, caso haja a confirmação de uma partida da NFL no Rio de Janeiro, será a terceira em solo brasileiro. A primeira aconteceu no ano passado, na Neo Química Arena. Já o segundo confronto no Brasil será em setembro deste ano, e conta com a presença confirmada do Los Angeles Chargers, ou seja, será o segundo ano consecutivo da NFL no país – podendo ocorrer o terceiro, no Rio.

A primeira experiência

O pontapé da liga no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 2024, na Neo Química Arena, na vitória do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl, sobre o Green Bay Packers. O evento atingiu números simbólicos na avaliação dos representantes envolvidos no âmbito comercial e logístico da operação.

Estipula-se que o evento tenha movimentado mais de R$ 300 milhões para a companhia e atraído R$ 339 milhões à economia local. Os dados seguem o levantamento de Gustavo Pires, CEO da SP Turis. Já a média de audiência ultrapassou 15 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos.