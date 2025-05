Após 29 anos, Gregg Popovich deixa cargo de treinador do San Antonio Spurs

Treinador Gregg Popovich passando instrução para os jogadores do San Antonio Spurs / Crédito: reprodução/spurs no Instagram

Com cinco títulos em seis finais de NBA, o experiente técnico Gregg Popovich se aposenta como treinador após 29 temporadas no comando dos San Antonio Spurs. Aos 76 anos de idade, o treinador chegou a ser afastado de suas funções após sofrer um AVC e agora será o presidente de operações da franquia texana. Para o seu lugar, foi efetivado Mitch Johnson, auxiliar técnico da equipe desde 2019. "Embora meu amor e paixão pelo esporte permaneçam, decidi que é hora de me aposentar como técnico principal. Sou eternamente grato aos maravilhosos jogadores, técnicos, comissão técnica e torcedores que me permitiram servi-los como técnico principal do Spurs. Estou animado com a oportunidade de continuar apoiando a franquia, a comunidade e a cidade que são tão significativas para mim", afirmou o agora, ex-treinador.