Rayssa Leal conquista a etapa de Miami da SLS pela quarta vez em cinco temporadas

Com este título em solo estadunidense, a jovem de 17 anos — duas vezes medalhista olímpica na modalidade — sagrou-se campeã pela quarta vez nas últimas cinco edições da etapa de Miami.

Na final, a brasileira encarou quatro skatistas japonesas e uma australiana. Para vencer, Rayssa somou 32,1 pontos, deixando para trás, no pódio, a australiana Chloe Covell, que conquistou 24 pontos, e a japonesa Coco Yoshizawa, com 22,7.

Medalha brasileira no masculino

Além da Fadinha, outros dois brasileiros foram as pistas na etapa de Miami da SLS: o brasiliense Felipe Gustavo, que terminou na 3ª posição no masculino, com 36,5 pontos, e o paulista Giovanni Vianna, que terminou em 5º, com 27,2 pontos.