Final Worlds 2024: quando começa, onde assistir, e tudo sobre T1 X BLG

A final será entre T1 e Bilibili Gaming (BLG) , um duelo entre Coreia do Sul (LCK) e China (LPL), duas potências do jogo. Para chegar à sua terceira final consecutiva, a T1 venceu a Gen.G nas semifinais. Já a BLG superou a Weibo Gaming, finalista em 2023.

A grande final do campeonato mundial de League of Legends (LoL) já tem data e horário marcados. Team 1 (T1), time tetracampeão do Worlds , vai em busca do quinto título neste sábado, 2.

Atualmente a equipe com mais títulos de mundial do LoL é a T1, com quatro premiações (2013, 2015, 2016 e 2023). Esta será a primeira vez que a equipe coreana enfrentará a BLG.

Nos playoffs, os oito melhores times do campeonato se enfrentaram em séries melhor de cinco (MD5), no sistema de eliminação simples. A final também será uma MD5, quem vencer primeiro três jogos se consagra o campeão.

A transmissão do Worlds 2024 de LoL pode ser acompanhada pelos canais oficiais do campeonato e pela co-stream do Baiano, que estará presencialmente no evento. Veja onde assistir:

Worlds 2024: Linkin Park faz show na cerimônia de abertura

Linkin Park será a atração principal da cerimônia de abertura da final do campeonato com a música-tema do Mundial, “Heavy Is The Crown” para homenagear a equipe da T1, atual campeã do torneio.

Ashnikko fará uma performance de "Paint The Town Blue", primeiro single da trilha sonora da segunda temporada de "Arcane", continuação da série inspirada no jogo que estreia no próximo dia 9 de novembro.