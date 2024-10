Games: remake de Until Dawn melhora gráficos e traz novas cenas

Until Dawn recebeu um remake neste mês de outubro Crédito: Reprodução/Sony Interactive Entertainment

Em outubro, mês do Halloween, é sempre comum ver diversos lançamentos de terror. O gênero é recorrente nos produtos culturais e os videogames, claro, não ficam de fora desse tema. O icônico Until Dawn (2015) é um dos principais sucessos recentes nessa área. A obra tem uma proposta de dar peso às escolhas dos jogadores, com diferentes finais. Um remake, desenvolvido pela Ballistic Moon e publicado pela Sony Interactive Entertainment, foi lançado no último dia 4 de outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O produto está disponível para PlayStation 5 e PC (via Steam e Epic Games). Os gráficos estão refeitos, há mudanças em aspectos como jogabilidade e trilha sonora e novas cenas podem ser conferidas.

A premissa básica é a mesma do lançamento original, desenvolvido pela Supermassive Games. Para o remake, o prólogo foi retrabalhado e mostra novos ângulos. Há momentos adicionais, mudanças em diálogos e agora é possível até obter cenas pós-créditos, a depender do desenrolar da sua jogatina. Além do prólogo, são dez capítulos, com o ponto de vista de diferentes personagens. Entre as fases, acontecem interações com o psiquiatra Dr. Hill. Os gráficos estão muito bons no remake de Until Dawn Crédito: Reprodução/Sony Interactive Entertainment

Jogabilidade e efeito borboleta no remake de Until Dawn No jogo, você pode andar, interagir com objetos e tomar decisões. Algumas não terão efeito na história, muitas alteram diálogos e outras podem salvar ou matar um personagem. O grande trunfo é que não é simples entender a gravidade de certas escolhas. Esse efeito borboleta é o diferencial de Until Dawn. A atmosfera de medo é construída com a chance constante de “jumpscares” (sustos repentinos) na exploração. O terror está nas possíveis mortes dos personagens, que são muito explícitas. A obra apresenta ainda dois sistemas importantes: os “quick time events” (QTEs), que demandam cliques rápidos em ações, e o memorável “não se mexa”, que exige que o controle fique totalmente parado para o personagem não se mover junto. Erros nessas partes podem ser fatais para os jovens na montanha.

Ao longo das fases, é possível encontrar totens (itens que fornecem visões e orientação) e pistas, divididas em três tópicos: as gêmeas Washington, um homem misterioso e um acidente nas minas em 1952. As decisões em Until Dawn influenciam no destino dos personagens Crédito: Reprodução/Sony Interactive Entertainment Parte técnica do remake de Until Dawn Ao fazer um remake de uma obra que ainda é competente nos padrões de hoje, é importante entregar melhorias significativas. É o que acontece com os gráficos, refeitos na Unreal Engine 5 (motor gráfico). Estão realmente mais bonitos e detalhados.

As mudanças de iluminação deixaram o jogo mais realista. A trilha sonora é bem abaixo da original e não entrega o mesmo impacto, mas o trabalho de som está bom. As texturas são aceitáveis e o tempo de carregamento é decente. Um ângulo de terceira pessoa foi adicionado, mudando alguns que eram em câmera fixa. Falando da taxa de quadros por segundo (FPS), o título fica a 30 no PS5, com certas quedas - a versão original nesse console atinge 60. Bugs notados incluem objetos sem botão de ação e personagens travando a passagem do jogador em alguns trechos. Além disso, falta certo polimento na movimentação.