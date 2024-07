Gamificação: quando é prejudicial?

A gamificação é a aplicação de elementos e técnicas de jogos em contextos não ligados ao entretenimento para ajudar pessoas a alcançar objetivos específicos. Ela se tornou uma estratégia popular com resultados positivos para aumentar a motivação e o engajamento em diversas áreas, desde a educação até o ambiente corporativo. No entanto, pode ser tênue a linha entre incentivo saudável e atividade com impacto nulo ou, em caso de mau uso, até mesmo prejudicial a pessoas e organizações.

“Provavelmente, serão pessoas que sempre aguardam uma recompensa, de alguma forma, para toda atividade que exija o mínimo de esforço fora da zona de conforto”, opina. “A incapacidade de não faltar a academia se eu não acumular pontos, não comprar em um site que não tenha cashback, não assistir as aulas de um curso EAD se meu desempenho não está rankeado com o de outras pessoas, e assim por diante”, exemplifica a empresária.

A tendência é que a gamificação atinja cada vez mais espaços, como o varejo. Exemplo disso é que as marcas descobriram que utilizá-la na jornada de compras aumenta o potencial de atração e retenção de clientes. Para o consumidor, atividades rotineiras gamificadas tornam-se menos entediantes – ou menos estressantes, para alguns. Para as empresas, estão associadas ao aumento das vendas.

Beatriz Noberto, 26, é professora de Língua Portuguesa em uma escola da rede privada de ensino em Fortaleza. Ela levou a paixão por jogos para a sala de aula, gamificando alguns conteúdos da disciplina que ministra, incluindo os alunos no próprio desenvolvimento de jogos sérios como mais uma ferramenta pedagógica. Apesar dos efeitos positivos da estratégia, ela demonstra preocupação com a realidade da nova geração de estudantes, mencionando um “dependência” a estímulos multissensoriais para que enfim consigam se engajar com o conteúdo programático obrigatório.

“O principal desafio é a gamificação feita sem embasamento. As etapas de design são fundamentais em todo projeto, mas UX (experiência do usuário) é especialmente importante em gamificação. “Projetos baseados na simples execução da ideia do cliente acabam não alcançando resultado nenhum e vai resultar em um grupo de pessoas achando que gameficação é bobagem”, encerra Lavinia.

A empresária alerta que é preciso cautela e investir em um trabalho profissional para que a gamificação seja empregada da forma correta no ambiente corporativo. Do contrário, pode ser desenvolvido um jogo com efeito nulo para o real objetivo da empresa, que inclui instruir, gerar competição saudável no ambiente de trabalho, tornar atrativo um produto ou serviço que já existe, entre outros.

“Nem o jogo comercial/educacional nem a gamificação tem o objetivo de viciar jogadores, o nosso objetivo principal sempre é ter aderência e imersão dos usuários, para podermos resolver o problema do cliente. Jane McGonigal, no seu livro A Realidade em Jogo, diz que jogar um jogo é um trabalho voluntário. Então, nosso objetivo é sempre criar uma experiência que primeiramente faça o jogador querer jogar e que, enquanto ele estiver no jogo, se sinta totalmente imerso na experiência”, explica Lavinia Morais.

Beatriz Noberto é professora de Língua Portuguesa e levou a paixão por jogos para a sala de aula. Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

“Quando a gente chega na sala de aula, principalmente no ensino médio, que eles já são mais independentes, a gente tem uma disputa diária contra os celulares e os jogos online. A gente percebe, sim, que tem uma certa dependência dos meninos em relação a isso, eles estão um do lado do outro na sala de aula, mas cada um no seu celular jogando com a pessoa que está do seu lado”, relata Beatriz.



“Os meus jogos, que buscam ser jogos de tabuleiro, já para tirar o celular da mão deles, tentam fazer realmente com que eles se interessem pelo conteúdo, dentro de uma linguagem que já dominam. E aí isso funciona bastante, mas infelizmente não tem como eu conseguir a atenção deles através de jogos todas as aulas, porque é impossível você criar uma aula lúdica em todas as ocasiões. E sendo professora de literatura e de redação, às vezes é leitura e escrita, e aí isso é, entre aspas, desinteressante”.