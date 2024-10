Com ótimo visual e alguns bugs, God of War Ragnarök chega ao PC

A versão de God of War Ragnarök para PC traz consigo uma experiência visual impressionante, mas com alguns desafios que os jogadores precisam estar cientes. Os visuais trazem uma qualidade de encher os olhos, com detalhes ricos e ambientes imersivos. Quem tiver uma máquina potente, como as que rodam com uma RTX 4070, vai perceber taxas de quadros estáveis e uma performance sólida, com configurações em Ultra atingindo facilmente 120fps em 1440p de resolução. O jogo também oferece suporte a tecnologias como DLSS e AMD FSR, garantindo que mesmo quem tem um setup mais modesto consiga uma performance decente. No entanto, quem optar por jogar em dispositivos menos potentes ou em portáteis como o Steam Deck pode se deparar com pequenas falhas que podem comprometer a imersão durante o gameplay.

A história de Ragnarök é um dos seus pontos altos. O enredo coloca Kratos e Atreus em um embate emocional e físico contra os deuses nórdicos, principalmente Odin e Thor. O ritmo da narrativa é bem construído, mas há momentos em que o jogo perde um pouco de fôlego, principalmente em seções onde Atreus assume o protagonismo. Nesses momentos, a jogabilidade fica um tanto arrastada, apesar de culminar em uma das batalhas mais memoráveis da série. O estilo semi-mundo aberto, com uma abundância de missões secundárias e colecionáveis, pode agradar jogadores que gostam de explorar cada detalhe, mas pode afastar aqueles que preferem uma experiência mais linear e focada.

Quanto aos controles, o jogo funciona bem tanto no teclado e mouse quanto em controles tradicionais, mas a recomendação clara é utilizar o DualSense do PlayStation 5. A integração do controle com o jogo, que inclui o feedback háptico e os gatilhos adaptáveis, faz com que o combate fique muito mais imersivo. Em comparação com diferentes controles, o DualSense realmente transforma a forma como os ataques de Kratos com o machado Leviatã e as Lâminas do Caos são sentidos pelo jogador. Para aqueles que preferem o teclado e mouse, a experiência é satisfatória, mas o jogo parece ter sido realmente pensado para ser jogado com um controle.