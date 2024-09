Worlds 2024: veja datas, tabela de jogos, onde assistir e mais

Confira a seguir onde assistir o Worlds 2024, tabela de jogos, formato, times participantes e mais Crédito: Reprodução/Youtube/Worlds 2024

O campeonato mundial de League of Legends (LoL) começa nesta quarta-feira, 25. Este ano, o Worlds 2024 acontece na Alemanha, na França e no Reino Unido e vai até 2 de novembro. Vinte times de oito ligas diferentes disputam o título de melhor do mundo no game, entre eles a equipe brasileira paiN Gaming, campeã do 2º Split do CBLoL 2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a seguir onde assistir, a tabela de jogos, datas, times participantes e mais.

Onde assistir ao Worlds 2024? A transmissão do Worlds 2024 de LoL pode ser acompanhada pelos canais oficiais do campeonato e também nas transmissões de co-streamers como Baiano, Veggie, yeTz, tockers, Revolta ou Jukes. Veja onde assistir pelos canais oficiais: Worlds 2024 na Twitch



Worlds 2024 no site LolEsports



Worlds 2024 no Youtube Worlds 2024: quais times estão competindo?

Ao todo, 20 times de oito ligas competem no mundial. Veja quais se classificaram este ano e quem são os jogadores de cada equipe:

Brasil (CBLol) paiN Gaming: Wizer, CarioK, Dynquedo, TitaN e Kuri;

Europa (LEC)

MAD Lions KOI: Myrwn, Elyoya, Fresskowy, Supa e Alvaro;



Myrwn, Elyoya, Fresskowy, Supa e Alvaro; G2 Esports: BrokenBlade, Yike, Caps, Hans Sama e Mikyx;

BrokenBlade, Yike, Caps, Hans Sama e Mikyx; Fnatic: Oscarinin, Razork, Humanoid, Noah e Jun; América do Norte (LCS) 100 Thieves: Sniper, River, Quid, Tomo e Eyla;



Sniper, River, Quid, Tomo e Eyla; FlyQuest: Bwipo, Inspired, Quad, Massu e Busio;

Bwipo, Inspired, Quad, Massu e Busio; Team Liquid: Impact, UmTi, APA, Yeon e CoreJJ; Ásia Pacífico (PCS) PSG Talon: Azhi, JunJia, Maple, Betty e Woody;



Azhi, JunJia, Maple, Betty e Woody; SoftBank HAWKS: Evi, Forest, DasheR, Marble e Vsta; Vietnã (VCS) GAM Esports: Kiaya, Levi, Emo, EasyLove e Elio;



Kiaya, Levi, Emo, EasyLove e Elio; Viking Esports: DasheR, Gury, Kati, Shogun e Bie; América Latina (LLA) Movistar R7: Summit, Oddie, Keine, Ceo e Lyonz;

Coreia do Sul (LCK) Hanwha Life: Doran, Peanut, Zeka, Viper e Delight;



Doran, Peanut, Zeka, Viper e Delight; Gen.G: Kiin, Canyon, Chovy, Peyz e Lehends;

Kiin, Canyon, Chovy, Peyz e Lehends; Dplus KIA: Kingen, Luci, ShowMaker, Aiming e Moham;

Kingen, Luci, ShowMaker, Aiming e Moham; T1: Zeus, Oner, Faker, Gumayusi e Keria; China (LPL) Bilibili Gaming: Bin, Wei, Knight, Elk e ON;

Bin, Wei, Knight, Elk e ON; Top Esports: 369, Tian, Creme, JackeyLove e Meiko;

369, Tian, Creme, JackeyLove e Meiko; LNG Esports: Zika, Weiwei, Yagao, GALA e Hang;

Zika, Weiwei, Yagao, GALA e Hang; Weibo Gaming: Breathe, Tarzan, Xiaohu, Light e Crisp. Gamificação: quando é prejudicial? ENTENDA Worlds 2024: como será o formato este ano? Dos 20 times que participam, oito começam na fase inicial e 12 começam diretamente na fase suíça. Os oito times são divididos em duas chaves de eliminação dupla na fase de entrada. Os jogos são disputados em melhor de três partidas (md3). Quatro vão para a fase suíça, enquanto os outros quatro deixam o campeonato. A segunda fase, que conta com 16 jogadores, é realizada conforme o sistema suíço.

Depois de uma primeira rodada pré-determinada, os jogos são disputados por times de campanha iguais. Os times que obtêm três vitórias avançam para os playoffs, enquanto os times que sofrem três derrotas são eliminados. Os confrontos classificatórios e eliminatórios ocorrem em md3, enquanto os outros confrontos ocorrem em md1. Nos playoffs, os oito melhores times do campeonato se enfrentam em séries md5, no sistema de eliminação simples, para definição do campeão mundial.

Worlds 2024: jogos da fase de entrada Rodada 1 - Chave Superior

Quarta-feira, 25 de setembro 9h - MAD Lions KOI x Vikings Esports



10h - PSG Talon x paiN Gaming

Quinta-feira, 26 de setembro 9h - GAM Esports x SoftBank HAWKS



12h - 100 Thieves x Movistar R7 As tabelas dos próximos jogos serão divulgadas em breve, visto que as disputas são montadas com base nos resultados de jogos anteriores.