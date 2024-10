Princesa Zelda estreia como protagonista em 'Echoes of Wisdom'

Misturando elementos clássicos com inovações dos últimos jogos, o novo capítulo da saga de Zelda coloca finalmente o jogador no controle da princesa de Hyrule

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom marca um momento histórico na série, colocando a Princesa Zelda como protagonista pela primeira vez desde 1986. O jogo combina elementos clássicos dos títulos anteriores com inovações que renovam a experiência, tornando-o acessível tanto para veteranos quanto para novatos.

Em termos de narrativa, Echoes of Wisdom oferece uma história simples, porém eficaz. Com a ausência de Link, Zelda assume a missão de salvar Hyrule dos misteriosos rasgos que surgem pelo reino. A dinâmica entre Zelda e seu companheiro Tri adiciona camadas à trama, e a presença de personagens familiares torna a jornada ainda mais especial. O enredo flui bem, lembrando jogos como A Link to the Past, mas com um frescor que mantém o interesse do jogador do início ao fim.

Controlar Zelda é fácil e divertido. A nova Tri Rod, uma varinha mágica que invoca objetos e criaturas derrotadas, enriquece o jogo. No começo, pode ser difícil gerenciar os 127 "Ecos" disponíveis. Para ajudar, use as funções de Último Uso e Mais Recentes, que aceleram a escolha durante batalhas ou quebra-cabeças. Testar combinações diferentes de Ecos pode criar estratégias criativas e eficazes, tornando o jogo mais interessante.