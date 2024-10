Bruno Santos no Mr. Olympia: tudo sobre o fisiculturista brasileiro

Confira trajetória e conquistas de Bruno Santos, fisiculturista brasileiro no Mr. Olympia. Crédito: Instagram / Bruno Santos

Bruno Barbosa dos Santos, um dos nomes mais importantes do fisiculturismo brasileiro, recentemente conquistou o primeiro lugar no Europa Pro, uma das competições mais importantes da modalidade, que o qualificou para o Mr. Olympia 2024, o torneio mais prestigiado do esporte.

Mr. Olympia 2024: VEJA programação completa A competição do Mr. Olympia acontece entre 10 e 13 de outubro de 2024, em Las Vegas, onde Bruno representará o Brasil na categoria "Open" ao lado de outros atletas de renome, como Rafael Brandão.



Natural de Araguaina, em Tocantins, Bruno Santos nasceu no dia 5 de maio de 1992 e vem se consolidando como um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro após acumular vitórias e participações em competições nacionais e internacionais. O Brasil tem sido uma força crescente no fisiculturismo mundial, e a presença de Bruno Santos entre os principais atletas é uma prova do avanço do país no esporte, segundo a revista semanal da Espanha, a EFDEportes. O Mr. Olympia 2024 contará com 49 atletas brasileiros, um recorde histórico para o país na competição.



Bruno Santos no Mr. Olympia: trajetória no fisiculturismo Formado em Nutrição, Bruno Santos começou sua jornada no fisiculturismo com foco nas competições nacionais. A sua dedicação e disciplina em treinos rigorosos o levaram a alcançar o reconhecimento no cenário internacional. Ao longo dos anos, ele participou de várias competições importantes, melhorando seu físico e performance, o que culminou em sua vitória no Europa Pro, que aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro. Essa vitória foi o que garantiu a qualificação de Bruno para o Mr. Olympia 2024, o evento mais importante do esporte. No Mr. Olympia, ele competirá na categoria “Open”, que inclui os maiores nomes do fisiculturismo mundial.

Redes Sociais Em suas redes sociais, Bruno compartilha vídeos de treino pessoal, dicas de musculação, alimentação e refeições. No Instagram, o fisiculturista tem 865 mil seguidores. No canal do YouTube conta com 172 mil inscritos. Bruno Santos no Mr. Olympia: veja suas conquistas

Sua trajetória inclui várias competições tanto no cenário nacional quanto internacional. Confira lista: