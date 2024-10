Júlia Chitarra: veja tudo sobre a fisiculturista brasileira

Júlia já esteve em duas edições do Mr. Olympia e é esposa de outro fisiculturista popular no Brasil. Conheça história, carreira e mais sobre a atleta

Profissional de fisiculturismo há três anos e nutricionista, ela compete há 10 anos no circuito amador e tem bons resultados em competições. Veja a seguir história, carreira e mais sobre Júlia.

Júlia Chitarra é uma das fisiculturistas mais conhecidas no Brasil. Apesar de não estar no Mr. Olympia em 2024, a atleta ficou em quinto lugar em 2021 e é uma referência na categoria Wellness .

Desde cedo descobriu que a musculação iria ser uma parte importante da vida adulta. Por isso queria cursar algo voltado para saúde e que pudesse conciliar com esporte, se formando em nutrição em 2017.

No Instagram ela conta com quase 600 mil seguidores e compartilha sua rotina de treinos e preparações, além de dar dicas sobre nutrição. Júlia também realiza consultas online e presenciais.

Júlia Chitarra é casada? Tem filhos?

Além de sua carreira no fisiculturismo, ela também é conhecida por ser casada com um fisiculturista bastante popular do País: Fabio Giga. Ele soma quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais. O casal não possui filhos.