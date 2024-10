Enquete Mr Olympia 2024: quem deve ganhar o campeonato feminino?

O Mr. Olympia 2024 conta com 11 categorias de fisiculturismo . Dentre elas, a mais popular entre as mulheres a Wellness.

Nesse ano, o campeonato terá início nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, e tem sua última competição acontecendo no dia 13 de outubro. O pré-julgamento e a final do Wellness está programado para o dia 11 de outubro, uma sexta-feira.

Mr. Olympia 2024: 10 de outubro (quinta-feira)

Conferência de imprensa Olympia (aberta ao público)

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion) Horário: 16h (horário de Brasília)

Meet the Olympians (aberto ao público)

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion) Horário: 0h (horário de Brasília)

Mr. Olympia 2024: 11 de outubro (sexta-feira)

Pré-julgamento Olympia (vagas limitadas para o público em geral): Fitness Olympia | 212 Olympia | Figure Olympia | Women's Physique Olympia | Ms. Olympia | Wellness Olympia

Fitness Olympia | 212 Olympia | Figure Olympia | Women's Physique Olympia | Ms. Olympia | Wellness Olympia Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 e 3)

Horário: 13h30min (horário de Brasília)

Finais de sexta:

Fitness Olympia | 212 Olympia | Figure Olympia | Women's Physique Olympia | Ms. Olympia | Wellness Olympia | Extra: Pré-julgamento do Mr. Olympia

Local: Resorts World Theatre

Resorts World Theatre Horário: 22h (horário de Brasília)

Mr. Olympia 2024: 12 de outubro (sábado)

Pré-julgamento: Classic Physique Olympia | Men's Physique Olympia | Bikini Olympia | Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Classic Physique Olympia | Men's Physique Olympia | Bikini Olympia | Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais) Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 e 3)

Las Vegas Convention Center (South Hall 1 e 3) Horário: 13h30min (horário de Brasília)

Finais de sábado:

Mr. Olympia | Men's Physique Olympia | Bikini Olympia | Classic Physique Olympia

Local: Resorts World Theatre

Resorts World Theatre Horário: 23h (horário de Brasília)

Mr. Olympia 2024: 13 de outubro (domingo)

Seminário dos Campeões OIympia (entrada livre para VIP- ingresso obrigatório)

Local: Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion)

Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion) Horário: 15h (horário de Brasília)

Mr. Olympia 2024: onde assistir ao vivo e online

Apesar de ter seus representantes brasileiros, o campeonato mundial não possui transmissão na TV aberta. Para assisti-lo ao vivo, é preciso adquirir um serviço próprio de streaming, intitulado “OlympiaTV”.

A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).