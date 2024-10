Brasil x Argentina: saiba tudo sobre a final da Copa do Mundo de Futsal

O Mundial de Futsal 2024 terminará com a disputa entre Brasil e Argentina neste domingo, 6. Veja como as equipes chegam, escalação e mais

A Argentina superou a França e será a adversária do Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal de 2024. Os dois times se enfrentam neste domingo, 6, a partir das 12 horas em um confronto que acontece na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

O time brasileiro volta à final da competição após 12 anos. A semifinal contra a Ucrânia contou com uma virada da Seleção vencendo os ucranianos por 3 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como as equipes chegam, histórico, onde assistir, escalação e mais.