Pito: melhor do mundo, conheça atleta do Brasil no Mundial de Futsal

Pito na Seleção Brasileira de Futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

Pito foi campeão na Copa América 2024 e é o quinto brasileiro eleito como melhor do mundo no futsal, após Ferrão, Falcão, Schumacher e Manoel Tobias. Confira a seguir mais sobre a vida e a trajetória profissional do jogador. Quem é o jogador de futsal Pito? Jean Pierre Guisel Costa, mais conhecido como Pito, tem 32 anos e é natural de Chapecó, em Santa Catarina. O apelido “Pito” faz parte da vida do jogador, pois ele era sempre o menor entre seus amigos. Desde criança, o atleta já estava sempre correndo atrás da bola e era apaixonado pelo futebol. Seu tio, que acompanhava de perto os primeiros passos de Pito no futebol, notou sua habilidade.

O atleta revelou ao Globo Esporte que teve dificuldade de conciliar o futebol com a escola e também pela falta de categorias para sua idade já na adolescência, o que o fez passar um período afastado do esporte. Mundial de Futsal 2024: tabela completa; VEJA quando Brasil joga Pito: início da carreira e times espanhóis A carreira profissional de Jean Pierre começou no Criciúma e passou por Pinhalzinho, Concórdia e Carlos Barbosa antes de partir para a Espanha. Foi no futsal espanhol que se destacou mundialmente.